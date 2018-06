NBA-Champion Kevin Durant von den Warriors: "... dafür zahlt mir die NBA zu wenig Geld“

MLB White Sox @ Red Sox MLB Angels @ Twins MLB Braves @ Dodgers MLB Yankees @ Mets MLB Red Sox @ Orioles MLB Indians @ White Sox MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Nationals @ Yankees MLB Indians @ White Sox MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Nationals @ Yankees MLB Twins @ Tigers MLB Indians @ White Sox MLB Astros @ Athletics MLB Rays @ Yankees MLB Red Sox @ Mariners MLB Rays @ Yankees MLB Nationals @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics MLB Giants @ Dodgers MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Twins @ Indians MLB Cubs @ Cardinals MLB Nationals @ Blue Jays MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Red Sox @ Mariners MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Rangers @ Royals MLB Diamondbacks @ Angels MLB Mariners @ Yankees MLB Dodgers @ Cubs MLB Red Sox @ Twins MLB Diamondbacks @ Angels MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Rangers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Yankees @ Rays

Finals MVP Kevin Durant hat sich gegen die Vorwürfe gewehrt, mit seinem Wechsel zu den Golden State Warriors die Balance der NBA gefährdet zu haben. Denn dafür bekomme er zu wenig Geld.

"Ich bin nur für mich selbst und für meine Fähigkeiten verantwortlich", sage Durant gegenüber Yahoo Sports. "Über die NBA mache ich mir keine Sorgen. Das ist ihr Job. Sie verdienen so viel Geld - und dafür, dass ich sie angeblich diktieren soll, zahlen sie mir zu wenig. Ich müsste mehr Geld bekommen, wenn all das in meiner Verantwortung liegen soll."

KD fügte an: "Ich kümmere mich nur um das Team, für das ich spiele. All die anderen Dinge gehen mich nichts an. Das ist die Aufgabe von euch allen."

Durant hatte mit den Warriors die zweite Championship hintereinander gewonnen, nachdem er 2016 von den Oklahoma City Thunder in die Bay Area gewechselt war. Beide Male gewann er obendrein den Finals MVP. In der kommenden Offseason wird er Unrestricted Free Agent, da er auf seine Spieleoption für die Saison 2018/19 verzichtet - er hat allerdings schon angekündigt, bei den Dubs bleiben zu wollen.