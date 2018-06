NBA-News: Tyronn Lue rechnet damit, Head Coach der Cleveland Cavaliers zu bleiben

MLB White Sox @ Red Sox MLB Angels @ Twins MLB Braves @ Dodgers MLB Yankees @ Mets MLB Red Sox @ Orioles MLB Indians @ White Sox MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Nationals @ Yankees MLB Indians @ White Sox MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Nationals @ Yankees MLB Twins @ Tigers MLB Indians @ White Sox MLB Astros @ Athletics MLB Rays @ Yankees MLB Red Sox @ Mariners MLB Rays @ Yankees MLB Nationals @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics MLB Giants @ Dodgers MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Twins @ Indians MLB Cubs @ Cardinals MLB Nationals @ Blue Jays MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Red Sox @ Mariners MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Rangers @ Royals MLB Diamondbacks @ Angels MLB Mariners @ Yankees MLB Dodgers @ Cubs MLB Red Sox @ Twins MLB Diamondbacks @ Angels MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Rangers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Yankees @ Rays

Tyronn Lue hat sich nach der Finals-Niederlage gegen die Golden State Warriors zu seiner Zukunft als Head Coach geäußert. Er rechne damit, weiterhin bei den Cavaliers an der Seitenlinie zu stehen. Zudem sprach er über seine Gesundheit.

"Ja, das tue ich", antwortete er gegenüber den Reportern nach Game 4 der Finals auf die Frage, ob er mit einer Rückkehr als Head Coach in der nächsten Saison rechnen würde. Sein Vertrag läuft noch bis 2021, doch nachdem sein Team in den Finals erneut chancenlos war, zählten viele Experten den 41-Jährigen an.

Davon wolle sich Lue aber nicht beeinflussen lassen - genauso wenig wie von der Frage, ob LeBron James in der nächsten Saison noch in seinem Team spielt oder nicht. "Ich hatte während der Saison viele Probleme und ich hätte mich deshalb auch hängen lassen können. Aber das war nie eine Option", sagte Lue außerdem.

Lue hatte während der Saison eine Auszeit nehmen müssen, da er unter Angstzuständen litt. Neun Spiele verpasste er aus diesem Grund. "Aber selbst, wenn ich nicht wieder bei 100 Prozent gewesen wäre, wusste ich: Zu den Playoffs muss ich wieder da sein. Denn das ist meine Zeit. Ich wollte unsere Coaches und die Spieler nicht in die Situation bringen, ohne Head Coach auskommen zu müssen. Deshalb habe ich mich durchgekämpft, denn das ist, was Champions machen."

Zu den Gründen für seine Auszeit erklärte er: "Ich bin manchmal zu hart zu mir selbst. Und ich wundere mich manchmal, dass ich erst zweieinhalb Jahre Head Coach bin - es fühlt sich an wie zehn oder 15 Jahre. Es ist manchmal hart. Aber ich kann und werde noch besser darin werden, richtig damit umzugehen."