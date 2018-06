NBA Finals: Stephen A. Smith im Interview: "Die Cavs waren furchtbar und peinlich"

MLB Angels @ Twins MLB Pirates @ Cubs MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Yankees @ Mets MLB White Sox @ Red Sox MLB Angels @ Twins MLB Braves @ Dodgers MLB Yankees @ Mets MLB Red Sox @ Orioles MLB Indians @ White Sox MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Nationals @ Yankees MLB Indians @ White Sox MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Nationals @ Yankees MLB Twins @ Tigers MLB Indians @ White Sox MLB Astros @ Athletics MLB Rays @ Yankees MLB Red Sox @ Mariners MLB Rays @ Yankees MLB Nationals @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics MLB Giants @ Dodgers MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Twins @ Indians MLB Cubs @ Cardinals MLB Nationals @ Blue Jays MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Red Sox @ Mariners MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Rangers @ Royals MLB Diamondbacks @ Angels MLB Mariners @ Yankees MLB Dodgers @ Cubs MLB Red Sox @ Twins MLB Diamondbacks @ Angels MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Mets

Die NBA Finals sind mit einem Sweep zugunsten der Golden State Warriors zu Ende gegangen. SPOX und DAZN hakten bei Star-Journalist Stephen A. Smith (ESPN) nach, der mit den Cleveland Cavaliers hart ins Gericht ging und auch nicht mit Kritik an LeBron James sparte.

SPOX/DAZN: Stephen A., die Warriors haben ihre zweite Meisterschaft in Folge eingefahren. Kam Ihnen das aber diesmal in den Finals nicht ein wenig leicht vor?

Stephen A. Smith: Spiel 4 war natürlich sehr enttäuschend, aber die ersten drei Spiele war es ein Kampf. Spiel 2 sah zwar auch sehr leicht aus, aber das lag vor allem an der Explosion von Steph Curry. Cleveland hat da alles versucht, aber es reichte nicht. In Spiel 1 wissen wir alle, was passiert ist. In Spiel 3 haben die Cavs gekämpft, aber LeBron hatte nicht sein bestes Spiel. In Spiel 4 haben sie komplett abgeschenkt, es war furchtbar und peinlich von den Cavs. Das war eines Champions unwürdig und wenig später hören wir dann von der gebrochenen Hand von LeBron. Ich bestreite gar nicht, dass dies wahr ist, aber solche Entschuldigungen will ich direkt nach dem Spiel nicht hören.

"Cleveland? Das war enttäuschend"

Man muss sich auch die vielen Fehler in der Verteidigung anschauen, ich meine die viele Backdoor-Cuts, Leger im Fastbreak, völlig offene Dreier. Das waren viel zu viele defensive Aussetzer. Da kann der Coach in Frage gestellt, der Einsatz der Spieler oder auch LeBron hinterfragt werden, der Spiel 3 nicht aggressiv genug war und in Spiel 4 ein bisschen zu früh aufgegeben hat. Es war eine enttäuschende Vorstellung. Ein Champion stand auf dem Feld und hat sich auch so verhalten, während das andere Team sich fast schon geweigert hat, dagegen zu halten. Das war eines der peinlichsten Finals-Spiele, die ich je gesehen habe und ich habe Teams mit 40 Punkten verlieren sehen. Selbst bei diesen Teams fehlte der Einsatz nicht so sehr, wie es heute der Fall war.

SPOX/DAZN: Haben Sie eine Erklärung dafür?

Smith: Sie haben Spiel 3 verloren und wussten, dass die Finals quasi vorbei waren. Sie hatten wahrscheinlich schon ihren Urlaub gebucht. Sie wollten wahrscheinlich nicht noch einmal in die Oracle Arena und sehen, wie die Warriors in ihrer Halle den Titel feiern würde.

SPOX/DAZN: Sagen Sie damit, dass die Cavs mit Absicht verloren haben?

Smith: Nein, das meine ich damit nicht, aber sie haben sich hängen gelassen. Sie werden sich gesagt haben, dass sie in den ersten drei Spielen alles gegeben haben, was aber nicht genug war. Es ist vielleicht leichter zu verstehen, wenn man auf das vergangene Jahr blickt, als Kyrie Irving noch für die Cavs spielte. Da hatten die Cavs eine Chance. In Spiel 3 machte er 38 Punkte, im Spiel darauf sogar 40. Diesmal gab es niemanden, der LeBron helfen konnte. In Kombination damit, dass LeBron nicht bei 100 Prozent war.

"Ansammlung von Individualisten"

Er hat viele Pässe mit der linken Hand gespielt, daran kann man gut erkennen, dass er verletzt war. Die Warriors waren das bessere Team, waren uneigennützig, haben gut zusammengespielt, ihre Dreier getroffen und sind ihre Sets besser gelaufen. Sie sahen wie ein Basketball-Team aus, während auf der anderen Seite nur eine Ansammlung von Individualisten auf dem Feld war. Die eine Hälfte wollte spielen, die andere konnte es nicht. So einfach ist das.

SPOX/DAZN: Sie haben zuletzt gesagt, dass dies mit Michael Jordan niemals passiert wäre ...

Smith: Definitiv nicht. Er hätte wahrscheinlich in der Halbzeitpause jemanden erschossen. Er hätte jemanden gewürgt, geschlagen oder etwas anderes getan. Er hätte nicht die Taktiktafel geschlagen, sondern die Spieler. So kenne ich Michael Jordan. Ich werde jetzt hier aber keine MJ vs. LeBron-Diskussion anzetteln, denn ich glaube weiter, dass dies einfach kein Vergleich ist. Wenn du mit 3-5 in die Finals kommst, brauchst du nicht mit jemandem messen, der bei 6-0 steht.

"Jordan hätte sowas verhindert"

Jordan steht nur deshalb nicht bei 8-0, weil er zwischenzeitlich eine Auszeit nahm und zwei Jahre Pause machte. Damit habe ich weiter kein Problem, denn ich weiß, was Michael für ein Killer und Wettkämpfer war und mit welcher Verbissenheit er gespielt hat. Unter ihm gab es keine Mitspieler, die vorzeitig aufgaben. Das hätte er verhindert, dafür stand er. Eher hätte er jemanden verletzt - während des Spiels.

Chronik der turbulenten Saison der Cleveland Cavaliers: Besser als jede Seifenoper © getty 1/48 Die Saison der Cleveland Cavaliers ist nach der 0-4-Pleite in den Finals gegen die Golden State Warriors endgültig zu Ende. SPOX blickt darum zurück auf diese unfassbar turbulente Spielzeit, die wohl mehrere Bücher füllen könnte. © getty 2/48 3-0 waren die Cavs gegen die Warriors in den Finals 2017 im Rückstand, da kamen bereits die ersten Gerüchte auf, dass James sich im Sommer 2018 den Lakers oder Clippers anschließen könnte. © getty 3/48 Unterdessen gewann Cleveland immerhin ein Spiel, unterlag Golden State aber deutlich mit 1-4. Eines war klar: Es braucht Veränderungen, um den Warriors in der Zukunft gefährlich werden zu können. © getty 4/48 So gab es zahlreiche Gerüchte. Doch es wurde nicht nur (wie immer) Kevin Love genannt. Auch um Kyrie Irving waberten Spekulationen. © getty 5/48 Just in dieser heißen Phase Ende Juni erklärten die Cavs, dass der Vertrag von GM David Griffin nicht verlängert werden würde. Die Cavs waren quasi handlungsunfähig. © getty 6/48 So platzten unter anderem die weit vorangeschrittenen Verhandlungen mit Jimmy Butler (Chicago) und Paul George (Indiana). Butler wurde nach Minnesota getradet, PG-13 nach OKC. © getty 7/48 Die Cavs hatte bei der GM-Suche wenig Erfolg. Favorit Chauncey Billups sagte ab, weil die Cavs dem ehemaligen Finals-MVP ein lächerlich niedriges Angebot vorlegten. © getty 8/48 Mitte Juli platzte die Bombe: Kyrie soll zum Draft einen Trade forciert haben (er drohte sogar mit dem Aussetzen der Saison). Gründe: Die ständigen Trade-Gerüchte und die Sehnsucht nach einem eigenen Team. © getty 9/48 Wenig später präsentierten die Cavs eine interne Lösung in der GM-Frage. Assistent Koby Altman (l., 34) übernahm die Geschicke in Ohio. © getty 10/48 Sein erster Move? Die Verpflichtung von Ex-MVP Derrick Rose zum Minimum. Ebenfalls bereits eingetütete Verpflichtungen: Jeff Green, Jose Calderon und Cedi Osman. © getty 11/48 Dann geschah es. Am 23. August sickerte durch, dass Kyrie Irving nach Boston getradet wurde. Als Gegenwert kamen Isaiah Thomas, Jae Crowder, Ante Zizic sowie der Brooklyn-Pick 2018. © getty 12/48 Beim Medizincheck von Thomas gibt es Komplikationen. Die Hüftverletzung ist schlimmer als gedacht, IT könnte das ganze Jahr ausfallen. Der Trade steht auf der Kippe, letztlich bekommen die Cavs noch einen Zweitrundenpick obendrauf. © getty 13/48 Im September bekommt das Team prominente Unterstützung. Dwyane Wade einigt sich mit Chicago auf einen Buyout und will mit Buddie LeBron den vierten Ring jagen. © getty 14/48 Die Teamchemie gerät so ein wenig aus den Fugen. Love soll als Center für Tristan Thompson starten, Wade nimmt den Platz von J.R. Smith ein, der öffentlich seinen Unmut darüber äußert. © getty 15/48 Der Start geht so in die Hose (3-4), dann setzt LeBron aber das erste Ausrufezeichen und zerlegt die Washington Wizards mit 57 Punkten nach allen Regeln der Kunst. © getty 16/48 Für Unruhe sorgt derweil D-Rose. Ende November verletzt sich der Guard erneut und verlässt das Team, ohne sich zu erklären. Es wird über ein Karrierende des ehemaligen MVPs spekuliert. © getty 17/48 Dabei läuft es in dieser Phase für Cleveland. Das Team gewinnt 18 von 19 Spielen, es kehrt erstmals so etwas wie Ruhe in The Land ein. Thomas arbeitet derweil fleißig am Comeback und trainiert mit dem G-League-Team. © getty 18/48 In der Zwischenzeit kehrt auch Rose zurück und hat die volle Unterstützung seiner Teamkollegen. LeBron, Wade und Coach Lue äußern sich ausschließlich positiv. © getty 19/48 Es folgen aber Dämpfer. Das Christmas Game gegen die Warriors geht verloren und auch in Sacramento und Utah setzt es Pleiten. James spricht von einem "Müll-Trip." © getty 20/48 Immerhin: Am 3. Januar gibt Thomas sein Debüt für die Cavs gegen Portland und weiß durchaus zu überzeugen. Man ist sich sicher: 'Nun geht die Saison erst richtig los.' © getty 21/48 Es folgen jedoch schwere Wochen. Es hagelt peinliche Pleiten gegen Minnesota (-28), Toronto (-34) oder später in Orlando, gegen Houston (-32) und OKC (-24). © getty 22/48 Die 148 kassierten Punkte gegen OKC bringen das Fass zum Überlaufen. Es gibt das berühmte Team Meeting, in dem Love (wohl von IT) als Sündenbock dargestellt wird, weil dieser das Spiel mit Schwindelgefühlen früh verließ. © getty 23/48 Wenige Tage später gibt es ein wenig Ablenkung. James knackt in San Antonio die magische 30.000-Punkte-Marke, das Spiel geht dennoch deutlich verloren. © getty 24/48 LeBron ist ohnehin der Einzige, der positive Schlagzeilen produziert. Gegen die Wolves trifft er einen wilden Gamewinner in der OT, ignoriert Thomas dann aber offensichtlich beim Jubel. © getty 25/48 Einen Tag später ist Thomas in Cleveland Geschichte. Die Cavs traden den Point Guard zur Deadline zu den Lakers. Auch Crowder, Rose (beide Utah), Channing Frye (Lakers) und Iman Shumpert (Kings) müssen ihren Spind räumen. © getty 26/48 Neu im Kader sind stattdessen Rodney Hood (Utah), George Hill (Sacramento) sowie Jordan Clarkson und Larry Nance Jr. (beide Lakers). Viele Experten sind sich sicher: Diese Trades haben die Cavs-Saison gerettet. © getty 27/48 Und es herrscht auch Aufbruchsstimmung. In Boston und Oklahoma City feiern die Cavs (auch dank der Neuen) überzeugende Siege. LeBron präsentiert sich wieder gut gelaunt. © getty 28/48 Störfeuer kommen erstmal nur von außerhalb. Thomas und Crowder treten nach und berichten, dass sie bei ihren neuen Teams erstmals richtig trainieren. © getty 29/48 LeBron kommentiert das Ganze nicht, er spielt lieber elitären Basketball. Beim All-Star Game überragt der King und gewinnt auch dank seines Gamewinners die Trophäe des All-Star MVPs. © getty 30/48 Für Schlagzeilen sorgt jedoch seine Werbung mit Kevin Durant, in der beide Präsident Donald Trump kritisieren. Eine Fox-Moderatorin schießt zurück und prägt den Satz 'Shut up and dribble.' © getty 31/48 Auch in der NBA-Welt liegt der Fokus auf James. Fans hängen Billboards auf, um ihn für die FA für ihre Teams zu überzeugen. Als dann das Gerücht über LeBron-Schulbesuche in Philly die Runde macht, reagiert der King empört: "Widerlich" nennt er es. © getty 32/48 In der Zwischenzeit bewirft J.R. einen Assistenz-Trainer mit Suppe und wird vom Team für ein Spiel gesperrt. Der Grund für Soup-Gate bleibt ungeklärt. © getty 33/48 Der verletzte Love (Handbruch) sorgt derweil anderweitig für Aufsehen. Der Forward gibt zu, dass er in der Saison eine Panikattacke hatte und ist nach Torontos DeRozan der zweite Spieler, der dieses delikate Thema aufgreift. © getty 34/48 Auch Coach Ty Lue hat gesundheitliche Probleme und bleibt dem Team zum Ende der Regular Season einige Spiele fern. Später kommt heraus: Der Coach litt unter Angstzuständen. © getty 35/48 LeBron sammelt derweil weiter Rekorde. Er knackt den Rekord mit den meisten zweistelligen Spielen in Folge (vorher: Jordan) und absolviert erstmals alle 82 Spiele. © getty 36/48 Trotz aller Widrigkeiten gehen die Cavs als Vierter in die Postseason im Osten. Love hat derweil Zweifel: die anstehende Free Agency könnte die Cavs beeinflussen, warnt der Vierer. © getty 37/48 In der ersten Runde bereiten die Indiana Pacers bereits Probleme. Indy klaut Spiel 1 und führt schnell mit 2-1 in der Serie. Es bahnt sich eine Sensation an ... © getty 38/48 ... doch die Cavs haben eben LeBron, der in der Serie gleich zwei Gamewinner trifft, einen möglichen Gamewinner von Victor Oladipo blockt und mit einer Gala in Spiel 7 sein Team vor dem Ausscheiden bewahrt. © getty 39/48 Es brodelt dennoch. Der quasi nicht existente Supporting Cast des Kings wird zurecht kritisiert. Mit Toronto, dem besten Team im Osten der Regular Season, wartet zudem ein scheinbar echter Prüfstein. © getty 40/48 Doch die Raptors können nicht liefern. Spiel 1 und 3 sind hart umkämpft, doch in Game 4 brechen die Kanadier völlig ein. Cleveland holt den Besen raus und gewinnt die Serie mit 4-0. © getty 41/48 Dennoch gibt es wieder einen neuen Nebenkriegsschauplatz: Rodney Hood verweigert in der Garbage Time von Spiel 4 seinen Einsatz. Es will einfach keine Ruhe einkehren. © getty 42/48 Das hält die Cavs aber nicht davon ab, zum vierten Mal in Serie in die Finals einzuziehen. Das junge Celtics-Team ohne Irving und Hayward wird trotz 0-2-Rückstand erneut in sieben Spielen niedergekämpft. © getty 43/48 In den Finals sind die Cavs wieder klarer Außenseiter gegen Golden State, doch in Spiel 1 ist die Überraschung möglich, weil LeBron mit 51 Punkten wie von einem anderen Stern spielt. © getty 44/48 Doch selbst das reicht nicht. In der Schlussphase vergibt George Hill den Freiwurf zur Führung und Smith wirft nicht mehr auf den Korb, da er den Score nicht kennt. In der Overtime machen die Dubs kurzen Prozess und gewinnen deutlich. © getty 45/48 Ein weiterer Nebeneffekt kommt erst später nach den Finals heraus: LeBron war so wütend, dass er auf eine Tatiktafel einprügelte und sich an der Hand verletzte, wie er selbst zugab. © getty 46/48 Mit einem angeschlagenen LeBron war dann für die Cavs überhaupt nichts mehr zu holen. Die Warriors machten den Sweep perfekt. © getty 47/48 Der Erfolg der Warriors trat dann aber schon fast in den Hintergrund, weil sich die ganze NBA fragt: 'Wie geht es mit LeBron weiter?' Der King lächelte diese Fragen aber nur weg. © getty 48/48 Was bleibt, sind nur noch mehr Fragen: Wie geht es mit LeBron weiter? Behält Coach Lue seinen Job? Was passiert mit Love? Wie aktiv sind die Cavs im Sommer? Wir freuen uns schon jetzt auf ereignisreiche Wochen.

SPOX/DAZN: Wie geht es nun mit diesen Cleveland Cavaliers weiter?

Smith: LeBron wird gehen, da bin ich mir sicher.

SPOX/DAZN: Und wie geht es mit den Cavs weiter?

Smith: Keiner wird sich mehr für sie interessieren. Ohne LeBron James sind sie ein Lottery Team, das wissen wir alle. Das spricht natürlich auch für die Qualität von LeBron James als Spieler, dass er diese Mannschaft in die Finals geführt hat. Mich stört nur die Leistung von Spiel 4, nicht seine Saison oder seine komplette Karriere. Wir müssen vor ihm den Hut ziehen, vor seinem Talent, dieses Team in die Finals geführt zu haben, davor dass er der beste Spieler im Moment und seiner Generation ist. Aber er ist auch dafür verantwortlich, dass Kyrie wegwollte, dass dieser Kader so zusammengestellt wurde oder für die Verträge einiger Spieler. Dafür muss auch LeBron den Kopf hinhalten.

"LeBron trägt auch Verantwortung am Kyrie-Trade"

LeBron hat natürlich nicht gefordert, dass Kyrie gehen soll, das hat Besitzer Dan Gilbert gemacht, obwohl Irving noch zwei Jahre Vertrag hatte. Es ist aber ein Unterschied, ob man mit aller Macht einen Spieler halten will oder sagt, dass man es versteht, wenn man ihn abgibt. Das ist wie mit einem Mädchen. Entweder man sagt: 'Bitte, verlass mich nicht' oder 'Ich möchte nicht, dass du mich verlässt, aber ich werde dich auch nicht aufhalten.' Deswegen muss auch LeBron für den Trade von Irving Verantwortung übernehmen. Es ist traurig, LeBron in den Finals in dieser Situation zu sehen, aber es ist eben nicht abzustreiten, dass er auch seinen Anteil daran hatte.

SPOX/DAZN: Lassen Sie uns noch über den Finals-MVP reden. Kevin Durant hat die Trophäe erneut bekommen und wieder nicht Stephen Curry. Können Sie die Entscheidung nachvollziehen?

Smith: Ich denke schon. Nach seiner 43-Punkte-Performance hat er in Spiel 4 auch noch ein Triple-Double nachgelegt. Auch in Spiel 2 war er mit 26 Punkten bei 10/14 aus dem Feld gut, nur in Spiel 1 wurde er von LeBron klar dominiert. Danach war er aber sensationell und verdient es. Ich hätte aber auch nichts gegen Curry gehabt. Beide hatten drei überragende Spiele, Curry war nur in Spiel 3 mit 1/10 aus der Distanz nicht gut. Durant hat in Spiel 4 zwar die ganze Zeit versucht, Curry zu unterstützen, damit er den MVP-Award doch noch gewinnt, aber das hat nicht funktioniert.