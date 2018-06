NBA: Nuggets lassen Option bei Nikola Jokic verstreichen - 146-Millionen-Dollar-Deal?

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN MLB Angels @ Royals MLB Mariners @ Orioles MLB Yankees @ Phillies NBA NBA Awards 2018 MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Blue Jays @ Astros MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Astros @ Rays MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Rockies @ Dodgers MLB Twins @ Cubs MLB Angels @ Orioles MLB Nationals @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Twins @ Cubs MLB Rockies @ Dodgers MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Yankees MLB Twins @ Brewers MLB Cardinals @ Diamondbacks MLB Pirates @ Dodgers MLB Red Sox @ Nationals MLB Braves @ Yankees MLB Mets @ Blue Jays MLB Angels @ Mariners MLB Braves @ Yankees MLB Tigers @ Cubs MLB Angels @ Mariners MLB White Sox @ Reds MLB Orioles @ Twins MLB White Sox @ Astros MLB Padres @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Reds @ Cubs MLB Yankees @ Blue Jays MLB Orioles @ Twins MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Reds @ Cubs MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Royals MLB Dodgers @ Angels MLB Padres @ D-backs MLB Yankees @ Blue Jays MLB Reds @ Cubs MLB Cardinals @ Giants MLB Padres @ Diamondbacks

Die Denver Nuggets wollen die Option bei Nikola Jokic nicht ziehen und den Center stattdessen langfristig mit einem Fünfjahresvertrag an sich binden.

Jokic wird nun zunächst zum Restricted Free Agent und wird aller Voraussicht nach bei den Nuggets in der am 1. Juli beginnenden Free Agency einen 146,5-Millionen-Dollar-Vertrag unterschreiben. Das berichtet Yahoo Sports.

Hätte die Franchise ihre Team Option bei Jokic gezogen, wäre der 23 Jahre alte Serbe zur Saison 2019 zum Unrestricted Free Agent geworden. In diesem Fall wäre ein Abgang von Jokic sehr wahrscheinlich gewesen. Wie das Sportportal berichtet, befinden sich die Nuggets bereits in fortgeschrittenen Gesprächen mit Jokic und seinen Beratern über eine Vertragsverlängerung in der Free Agency.

Jokic bei den Nuggets einer der besten NBA-Center

Jokic wurde im NBA Draft 2014 an 41. Stelle von den Nuggets gezogen und gilt als einer der besten und vielseitigsten Center der Liga, da er trotz seiner Körpergröße (2,08 Meter) ein außergewöhnlich gutes Händchen von Downtown (3P%: 39.6) und ein gutes Ball-Handling besitzt.

In der abgelaufenen Saison legte Jokic im Schnitt 18.5 Punkte, 10.7 Rebounds und 6.1 Assists in 75 Spielen auf und führte die Nuggets fast in die Playoffs. Im entscheidenden letzten Spiel der Regular Season verloren die Nuggets allerdings gegen die Minnesota Timberwolves und verpassten zum fünften Mal in Folge die Postseason.