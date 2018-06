NBA News: Hört Gregg Popovich nach der Saison 2019 auf?

MLB Indians @ White Sox MLB Astros @ Athletics MLB Rays @ Yankees MLB Red Sox @ Mariners MLB Rays @ Yankees MLB Nationals @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics MLB Giants @ Dodgers MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Twins @ Indians MLB Cubs @ Cardinals MLB Nationals @ Blue Jays MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Red Sox @ Mariners MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Rangers @ Royals MLB Diamondbacks @ Angels MLB Mariners @ Yankees MLB Dodgers @ Cubs MLB Red Sox @ Twins MLB Diamondbacks @ Angels MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Blue Jays @ Angels MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Rangers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Yankees @ Rays MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Phillies @ Nationals MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Angels @ Royals MLB Mariners @ Orioles MLB Yankees @ Phillies MLB Cubs @ Dogers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Blue Jays @ Astros MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox

Gregg Popovich könnte in der nächsten Spielzeit ein letztes Mal auf der Bank der Spurs sitzen. Nach Medienberichten gehen einige enge Angehörige des Spurs-Trainers davon aus, dass Pop nach 2020 nicht mehr coachen wird.

Das berichtet Adrian Wojnarowski von ESPN. Laut dem Insider könnte Pop nach Olympia 2020 in Tokio aufhören. Der 69-Jährige wird in Japan das Team USA betreuen und will sich im Jahr 2019/20 gut auf das Turnier vorbereiten. Das könnte bedeuten, dass Popovich 2019 in San Antonio aufhört und sich voll auf Team USA konzentriert.

Dies könnte auch in der Causa Kawhi Leonard eine große Rolle spielen. Der fünffache Meistertrainer will sich noch diese Woche mit Kawhi treffen, um sämtliche Probleme zwischen dem Superstar und der Franchise auszuräumen. Des Weiteren will Popovich sich laut Woj in der Free Agency auch mit LeBron James treffen, um ihn von San Antonio zu überzeugen.

Popovich ist der dienstälteste Coach in der kompletten NBA, er übernahm die Spurs am 10. Dezember 1996 und gewann in der Folge fünf Titel mit San Antonio. In dieser Spielzeit verpasste es sein Team mit Ausnahme seiner Debütsaison 50 Siege einzufahren.