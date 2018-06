NBA News: Lakers bitten Lonzo Ball und Kyle Kuzma nach Disstrack zum Gespräch

MLB Indians @ White Sox MLB Astros @ Athletics MLB Rays @ Yankees MLB Red Sox @ Mariners MLB Rays @ Yankees MLB Nationals @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics MLB Giants @ Dodgers MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Twins @ Indians MLB Cubs @ Cardinals MLB Nationals @ Blue Jays MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Red Sox @ Mariners MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Rangers @ Royals MLB Diamondbacks @ Angels MLB Mariners @ Yankees MLB Dodgers @ Cubs MLB Red Sox @ Twins MLB Diamondbacks @ Angels MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Blue Jays @ Angels MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Rangers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Yankees @ Rays MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Phillies @ Nationals MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Angels @ Royals MLB Mariners @ Orioles MLB Yankees @ Phillies MLB Cubs @ Dogers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Blue Jays @ Astros MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox

Lonzo Ball sorgte zuletzt für Aufsehen, als er einen Disstrack gegen Teamkollege Kyle Kuzma veröffentlichte. Auch wenn dies nur ein Spaß war, sollen die Los Angeles Lakers nicht sehr begeistert darüber gewesen sein. Das Front Office soll den Rookies klargemacht haben, dass sie Aktivitäten in den sozialen Medien ein wenig zurückfahren sollen.

Das berichten Ramona Shelburne und Ohm Youngmisuk von ESPN. Demnach haben die Lakers die beiden Rookies zum Gespräch gebeten und ihnen gesagt, dass sie die sozialen Medien weniger benutzen und sich nicht mehr gegenseitig in der Öffentlichkeit necken sollen.

Ball sorgte am Montag für Aufsehen, als er den Disstrack ‚Kylie Kuzma' veröffentlichte, in dem der Point Guard unter anderem das Fehlen einer Vaterfigur in Kuzmas Leben anschnitt. Es gibt jedoch kein böses Blut zwischen den beiden Mitspielern, die dem Bitten der Lakers aber nachgekommen sein sollen.

Die Lakers befürchten unter anderem, dass potenzielle Free Agents wie LeBron James oder Paul George solche Aktivitäten als fehlende Professionalität sehen könnten, was die Chancen der Glamourfranchise auf einen Star im Sommer verringern könnte.