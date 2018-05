NBA: LeBron James adelt die Boston Celtics und Head Coach Brad Stevens

MLB White Sox @ Cubs MLB Braves @ Marlins MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB Athletics @ Yankees MLB Rangers @ Astros MLB White Sox @ Cubs NBA Cavaliers @ Celtics (Spiel 1) MLB Twins @ Angels MLB Athletics @ Red Sox NBA Warriors @ Rockets (Spiel 1) MLB Brewers @ Diamondbacks MLB Astros @ Angels MLB Reds @ Giants MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves MLB Cardinals @ Twins NBA Cavaliers @ Celtics (Spiel 2) MLB Astros @ Angels MLB Cardinals @ Twins MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves NBA Warriors @ Rockets (Spiel 2) MLB Astros @ Angels MLB Dodgers @ Marlins MLB Cubs @ Braves MLB Rays @ Angels MLB Rockies @ Giants MLB Cubs @ Reds MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Cubs @ Reds NBA Celtics @ Cavaliers (Spiel 3) MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels NBA Rockets @ Warriors (Spiel 3) MLB Padres @ Nationals MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins NBA Celtics @ Cavaliers (Spiel 4) MLB Rockies @ Dodgers MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins NBA Rockets @ Warriors (Spiel 4) MLB Tigers @ Twins MLB Yankees @ Rangers MLB Angels @ Blue Jays MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays MLB Astros @ Indians MLB Red Sox @ Rays MLB Giants @ Cubs MLB Angels @ Yankees

LeBron James steht zum achten Mal in Folge mit seinem Team in den Eastern Conference Finals. Der King möchte erneut in die Finals einziehen, doch dafür müssen erst einmal die Boston Celtics geschlagen werden. LeBron sprach in den höchsten Tönen vom Kontrahenten und deren Coach Brad Stevens.

"Ich habe darüber noch gar nicht nachgedacht", sagte James auf die Frage, ob er stolz darauf wäre, zum achten Mal in Serie die Finals zu erreichen. Eine längere Serie können nur die Celtics-Legenden Tom Heinsohn, Sam Jones (je 9) und Bill Russell (10) vorweisen. "Ich weiß das zu schätzen. Ich kam in die Liga, wollte die großen Spiele erleben und damit so gut wie möglich sein. Ich denke, das habe ich in meiner Karriere getan."

Nun versucht James, einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere zu erreichen - eine neunte Teilnahme an den Finals. Zuletzt waren Besuche in Boston für den King stets erfolgreich, die letzten sechs Playoff-Spiele in Beantown entschied LeBron mit seinen Teams immer für sich.

LeBron James mit viel Respekt für Brad Stevens

Dennoch hat der Cavs-Star jede Menge Respekt vor dem Gegner, auch wenn in Kyrie Irving und Gordon Hayward die beiden wichtigsten Spieler verletzt fehlen. "Sie sind eines der am besten gecoachten Teams der Liga", verwies James damit auf Brad Stevens. "Er holt alles aus seinen Spielern heraus und ist herausragend mit seinen Timeouts und Plays bei einer späten Shotclock. Er bringt seine Spieler in gute Positionen - und das schon über Jahre."

Durch die vielen Verletzungen mussten für Boston andere Spieler wie Jaylen Brown, Jayson Tatum oder Terry Rozier mehr Verantwortung übernehmen, was auch James nicht entgangen ist. "Sie haben Jungs, die unglaublich gut sind, egal wie jung sie noch sind. Sie wissen, wie man Basketball spielt und haben einen Coach, der sie in gute Situationen bringt."

Die Celtics haben außerdem den Heimvorteil, da sie in der Regular Season deutlich besser als die Cavs abschnitten. Die Serie beginnt am Sonntag um 21.30 Uhr in Boston im kostenlosen Livestream auf SPOX.