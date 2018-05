Ex-Raptors-Coach Dwane Casey dankt Fans in einem emotionalen Brief

MLB Athletics @ Yankees MLB Rangers @ Astros MLB White Sox @ Cubs NBA Cavaliers @ Celtics (Spiel 1) MLB Twins @ Angels MLB Athletics @ Red Sox NBA Warriors @ Rockets (Spiel 1) MLB Brewers @ Diamondbacks MLB Astros @ Angels MLB Reds @ Giants MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves MLB Cardinals @ Twins NBA Cavaliers @ Celtics (Spiel 2) MLB Astros @ Angels MLB Cardinals @ Twins MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves NBA Warriors @ Rockets (Spiel 2) MLB Astros @ Angels MLB Dodgers @ Marlins MLB Cubs @ Braves MLB Rays @ Angels MLB Rockies @ Giants MLB Cubs @ Reds MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Cubs @ Reds NBA Celtics @ Cavaliers (Spiel 3) MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels NBA Rockets @ Warriors (Spiel 3) MLB Padres @ Nationals MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins NBA Celtics @ Cavaliers (Spiel 4) MLB Rockies @ Dodgers MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins NBA Rockets @ Warriors (Spiel 4) MLB Tigers @ Twins MLB Yankees @ Rangers MLB Angels @ Blue Jays MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays MLB Astros @ Indians MLB Red Sox @ Rays MLB Giants @ Cubs MLB Angels @ Yankees MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Giants @ Cubs

Dwane Casey hat sich nach seiner Entlassung bei den Toronto Raptors in einem emotionalen Brief bei den Fans der Kanadier verabschiedet. Der Coach bedankte sich für die große Unterstützung, die der 61-Jährige und das Team erhalten hat.

"Ich möchte den Basketballfans in der Stadt und in ganz Kanada danken, welche die Raptors unterstützt und meine Familie in den sieben Jahren mit offenen Armen empfangen haben", schrieb Casey.

"Danke an alle Fans, die uns im Air Canada Centre angefeuert haben, während wir diese Organisation zu einem Playoff-Contender aufgebaut haben. Auch den Fans, die uns leidenschaftlich im Jurassic Park und daheim vor dem Fernseher unterstützt haben, gilt mein Dank."

Casey wurde nach dem erneuten Sweep gegen die Cleveland Cavaliers in der zweiten Runde gefeuert, obwohl die Kanadier nach der Regular Season die beste Bilanz im Osten vorzuweisen hatten.

Über sieben Jahre verbuchte Casey einen Record von 320-238 und gewann vier Divisionstitel. In den vergangen drei Spielzeiten gewannen die Raptors immer mindestens 50 Spiele, scheiterten aber stets in den Playoffs an LeBron James und den Cavs.