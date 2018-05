NBA Free Agency - Halten die Minnesota Timberwolves Derrick Rose?

MLB Live White Sox @ Cubs MLB Braves @ Marlins MLB Cardinals @ Padres MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB Athletics @ Yankees MLB Rangers @ Astros MLB White Sox @ Cubs NBA Cavaliers @ Celtics (Spiel 1) MLB Twins @ Angels MLB Athletics @ Red Sox NBA Warriors @ Rockets (Spiel 1) MLB Brewers @ Diamondbacks MLB Astros @ Angels MLB Reds @ Giants MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves MLB Cardinals @ Twins NBA Cavaliers @ Celtics (Spiel 2) MLB Astros @ Angels MLB Cardinals @ Twins MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves NBA Warriors @ Rockets (Spiel 2) MLB Astros @ Angels MLB Dodgers @ Marlins MLB Cubs @ Braves MLB Rays @ Angels MLB Rockies @ Giants MLB Cubs @ Reds MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Cubs @ Reds NBA Celtics @ Cavaliers (Spiel 3) MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels NBA Rockets @ Warriors (Spiel 3) MLB Padres @ Nationals MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins NBA Celtics @ Cavaliers (Spiel 4) MLB Rockies @ Dodgers MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins NBA Rockets @ Warriors (Spiel 4) MLB Tigers @ Twins MLB Yankees @ Rangers MLB Angels @ Blue Jays MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays MLB Astros @ Indians MLB Red Sox @ Rays MLB Giants @ Cubs MLB Angels @ Yankees

Die Minnesota Timberwolves wollen Derrick Rose in der kommenden Free Agency wieder unter Vertrag nehmen. Rose soll wohl auch zukünftig als Back-Up von Point Guard Jeff Teague fungieren. Das berichtet Jon Krawczynski von The Athletic.

Dem Bericht zufolge soll Derrick Rose auch über den Sommer hinaus Teil der Minnesota Timberwolves sein. Der MVP von 2011 soll dem jungen Timberwolves-Team mit seiner Erfahrung weiterhelfen, außerdem kennen sich Rose und Head Coach Tom Thibodeau aus gemeinsamen Zeiten bei den Chicago Bulls.

Der dreimalige All-Star war während der laufenden Saison als Free Agent zu den Timberwolves gekommen, nachdem die Cleveland Cavaliers ihn in einem Drei-Team-Trade zu den Utah Jazz geschickt haben und diese ihn daraufhin entließen.

In der Regular Season kam Rose neun Mal zum Einsatz und legte im Schnitt 5.8 Punkte auf. In den Playoffs zeigte sich der Point Guard deutlich verbessert, in fünf Spielen steigerte er seine Leistung auf 14.2 Punkte und 2.6 Assists.