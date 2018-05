NBA Playoffs – Medien: Einsatz von Houstons Chris Paul in Spiel 7 "unwahrscheinlich“

NBA Cavaliers @ Celtics (Spiel 7)

Der Einsatz von Chris Paul für die Houston Rockets in Spiel 7 der Western Finals ist Medienberichten zufolge eher unwahrscheinlich. Die Head Coaches auf beiden Seiten bedauerten diesen Umstand zutiefst.

ESPN-Insider Adrian Wojnarowski schreibt, dass ihm Quellen zugespielt wurden, die berichten, dass ein Einsatz von CP3 in Spiel 7 "unwahrscheinlich" sei, auch, wenn sehr hart daran gearbeitet werde, dass es doch noch anders kommt.

Paul hatte sich in den Schlusssekunden von Spiel 5 eine Oberschenkelzerrung zugezogen, die ihn aus dem Verkehr gezogen hatte. Spiel 6 gewannen die Warriors nun deutlich mit 115:86.

Paul war allerdings mit dem Team mitgereist, um es anderweitig zu unterstützen. Dazu sagte Rockets-Coach Mike D'Antoni: "Unsere Ärzte sind auch hier, also bekommt er die nötigen Behandlungen. Er wollte einfach nichts verpassen - denn er hat seine ganze Karriere dafür gearbeitet, so weit zu kommen. Und wir brauchen ihn hier."

Steve Kerr über Pauls Verletzung: "Es ist eine Schande"

Zudem sei D'Antoni davon überzeugt, dass CP3 innerlich am Böden zerstört sei. "Das muss er auch sein. Und wir fühlen mit ihm." Man werde aber trotzdem Vorsicht walten und ihn nur spielen lassen, wenn es vertretbar ist. "Wir werden sehen, was passiert. Der Körper heilt immer unterschiedlich schnell, man weiß also nie."

Sein Gegenüber Steve Kerr wäre es indes auch lieber, wenn Paul auf dem Court stehen würde. Dass dieser ausfalle, sei "eine Schande. Es tut mir sehr leid für ihn. Er ist ein phänomenaler Spieler und hat sein Team die letzten zwei Spiele getragen. Leider wird er schon in seiner ganzen Karriere von solchen Verletzungen heimgesucht. Ich hasse es, wenn sich jemand verletzt."