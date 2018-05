NBA Playoffs: Draymond Green inspirierte Kevin Durant zu Gala in Spiel 4

NBA Raptors @ Cavaliers (Spiel 4) NBA Jazz @ Rockets

Nachdem die Golden State Warriors Spiel 3 gegen die New Orleans Pelicans verloren hatten, prasselte viel Kritik vor allem auf Kevin Durant ein. Im vierten Spiel der Serie hat sich KD nun auch dank Draymond Green zurückgemeldet.

Angeführt von Durants 38 Punkten gewannen die Dubs Spiel 4 mit 26 Punkten Unterschied und stehen nun wieder mit einem Bein in den Conference Finals, zum bereits vierten Mal in Folge. Green verriet nach dem Spiel gegenüber ESPN, dass er sich nach der Pleite in Spiel 3 bei Durant gemeldet habe.

"Ich kann nicht schlafen, wenn wir so spielen", sagte Green, der bis um 4 Uhr nachts das Game-Tape studiert hatte. Dies habe ihn so gestört, dass er am Ende Durant eine "long-ass" Textnachricht geschickt habe, um diesen wissen zu lassen, wie sehr er sich ärgerte.

"Ich habe ihn einfach dazu herausgefordert, der zu sein, der er ist. Das musste ich ihm sagen", sagte Green. "Ich habe ihn nicht aggressiv genug gesehen, an beiden Enden des Courts. Das brauchen wir aber von ihm. Ich bin jemand, der sich dann nicht zurückhält, ich sage meine Meinung, wenn etwas falsch läuft. Das war nicht böse gemeint, aber wir wollen gewinnen."

Kevin Durant: "Es ist gut, wenn Teammates das ansprechen"

Durant habe, als er Stunden später aufwachte, nur mit "I got you" geantwortet. Am Sonntag sagte der Finals-MVP zu ESPN: "Kurz gesagt hat Draymond mir nur sagen wollen, dass ich aggressiv spielen und mich sonst um nichts kümmern soll", sagte Durant. "Das wollte ich heute umsetzen. Ich war nicht aggressiv genug in Spiel 3. Es ist gut, wenn Teammates das ansprechen können."

Mit der Leistung Durants in Spiel 4 war dann natürlich auch Green wieder sehr zufrieden: "Das ist genau das, was wir von ihm brauchen. Er hat von überall gepunktet und das Spiel verändert. Das ist genau der Impact, den er haben kann, wenn er so engagiert spielt."