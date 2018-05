NBA Playoffs: Anthony Davis schlägt zurück - Pelicans verprügeln Warriors in Spiel 3!

NBA Live Warriors @ Pelicans (Spiel 3) NBA Celtics @ 76ers (Spiel 3) NBA Warriors @ Pelicans (Spiel 4) NBA Raptors @ Cavaliers (Spiel 4)

Die New Orleans Pelicans sind weiter im Rennen! In Spiel 3 der Western Conference Semifinals haben sich Anthony Davis und Co. eindrucksvoll zurückgemeldet. Beim 119:100-Sieg der Gastgeber (BOXSCORE) laufen die Golden State Warriors fast die gesamte Partie über einem großen Rückstand hinterher.

Für das dritte Spiel der Serie hatte Warriors-Coach Steve Kerr eine Überraschung parat und veränderte seine Starting Five auf gleich zwei Positionen. Wie erwartet kehrte Stephen Curry für Nick Young zurück ins Starting Lineup, aber auch Andre Iguodala wurde zunächst wieder auf die Bank beordert - für den Finals-MVP von 2015 durfte in dieser Partie JaVale McGee beginnen.

Ob es am neuen Lineup lag oder nicht - beide Seiten eröffneten die Partie wild und überhastet, die Anfangsphase war sehr von Ballverlusten und Fehlwürfen geprägt. Inmitten der irren Geschwindigkeit waren Jrue Holiday und Kevin Durant die ersten Spieler, die ihren Touch fanden und jeweils 6 schnelle Punkte erzielten, vier Dreier von Solomon Hill (3) und Anthony Davis verschafften den Gastgebern dann erstmals einen signifikanten Vorsprung. Mit 30:21 für die Pelicans endete das erste Viertel.

In der Folge wurde der vorher blasse Klay Thompson stärker und erzielte in den ersten fünf Minuten des zweiten Viertels direkt 12 Punkte. Davis konterte dies aber umgehend mit 8 eigenen Zählern, die NOLA wieder auf 13 Punkte absetzten. Curry traf zwei Dreier, aber die Pelicans blieben im besseren Rhythmus und lieferten vor allem dank Rajon Rondo (10 Assists zur Pause!) eine echte Offensiv-Show ab. Ein weiterer kleiner Klay-Run (20 Punkte im Viertel) brachte die Dubs aber wieder in Schlagdistanz. Es ging mit "nur" 62:56 in die Pause.

Anthony Davis dominiert die zweite Halbzeit

Auch die zweite Hälfte wurde von Golden State allerdings im Halbschlaf eröffnet, wieder konnte New Orleans direkt einen 10:2-Run hinlegen. Steve Kerr reagierte mit der Hereinnahme von Kevon Looney für McGee, aber Davis war nun in the zone - ein Putback-Dunk der Braue verschaffte NOLA mit 83:63 die erste 20-Punkte-Führung des Spiels, kurz danach wuchs sie sogar auf 25 Punkte an. Vor dem letzten Viertel stand es 92:75.

In der Folge ließ New Orleans die Dubs nicht mehr zurück ins Spiel, auch wenn zumindest Curry im letzten Viertel noch ein paar Würfe traf. Kerr nahm seine Starter allerdings schon fünf Minuten vor Schluss beim Stand von 114:90 aus dem Spiel, dann war Garbage Time.

Topscorer der Partie war am Ende Davis, der neben 33 Punkten (15/27) auch 18 Rebounds einsammelte. Ein Double-Double lieferte auch Mirotic (16 Punkte, 13 Rebounds), dazu glänzten Holiday (21 Punkte, 7 Rebounds, 5 Assists, 2 Blocks und 2 Steals) und Rondo (4 Punkte, 10 Rebounds, Playoff Career-High 21 Assists). Ian Clark streute von der Bank 18 Punkte ein. Bei den Warriors waren Thompson (26 Punkte, 9/22 FG), Durant (22, 8/18) und Curry (19, 6/19) die erfolgreichsten Scorer, während Draymond Green am Triple-Double (11 Punkte, 12 Rebounds, 9 Assists, aber auch 7 Turnover) kratzte.

Spiel 4 der Serie findet am Sonntagabend ebenfalls in New Orleans statt (21.30 Uhr im LIVESTREAM FOR FREE auf SPOX).

NBA: All-Time Dreierschützen in den Playoffs: Der nächste! Curry kassiert Killer Miller © getty 1/26 Wieder einen kassiert! Mit drei Dreiern in Spiel 3 gegen NOLA schob sich Steph Curry mit Reggie Miller an einem der Dreier-Götter schlechthin vorbei. Nun warten noch drei Spieler - darunter zwei aktive! © getty 2/26 PLATZ 25: Danny Ainge - 172 Dreier in 193 Spielen - Boston Celtics, Portland Trail Blazers, Phoenix Suns. © getty 3/26 PLATZ 24: John Starks - 176 Dreier in 96 Spielen - New York Knicks, Utah Jazz. © getty 4/26 PLATZ 23: Steve Nash - 178 Dreier in 120 Spielen - Phoenix Suns, Dallas Mavericks, Los Angeles Lakers. © getty 5/26 PLATZ 22: Dan Majerle - 181 Dreier in 123 Spielen - Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Miami Heat. © getty 6/26 PLATZ 20: Rasheed Wallace - 190 Dreier in 177 Spielen - Portland Trail Blazers, Detroit Pistons, Boston Celtics. © getty 7/26 PLATZ 20: Danny Green - 191 Dreier in 100 Spielen - San Antonio Spurs (Stand: 5.5.2018). © getty 8/26 PLATZ 19: Michael Finley - 200 Dreier in 129 Spielen - Dallas Mavericks, San Antonio Spurs, Boston Celtics. © getty 9/26 PLATZ 18: Scottie Pippen - 200 Dreier in 208 Spielen - Chicago Bulls, Houston Rockets, Portland Trail Blazers. © getty 10/26 PLATZ 17: James Harden - 207 Dreier in 95 Spielen - Oklahoma City Thunder, Houston Rockets (Stand: 5.5.2018). © getty 11/26 PLATZ 16: Kyle Korver - 214 Dreier in 116 Spielen - Philadelphia 76ers, Utah Jazz, Chicago Bulls, Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers (Stand: 5.5.2018). © getty 12/26 PLATZ 15: Jason Terry - 221 Dreier in 124 Spielen - Dallas Mavericks, Boston Celtics, Houston Rockets, Milwaukee Bucks (Stand: 5.5.2018). © getty 13/26 PLATZ 14: Jason Kidd - 236 Dreier in 158 Spielen - Phoenix Suns, New Jersey Nets, Dallas Mavericks, New York Knicks. © getty 14/26 Platz 13: Kevin Durant - 238 Dreier in 114 Spielen - Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors (Stand: 5.5.2018). © getty 15/26 PLATZ 12: Robert Horry - 261 Dreier in 244 Spielen - Houston Rockets, Los Angeles Lakers, San Antonio Spurs. © getty 16/26 PLATZ 11: Klay Thompson - 262 Dreier in 89 Spielen - Golden State Warriors (Stand: 5.5.2018). © getty 17/26 PLATZ 10: J.R. Smith - 266 Dreier in 117 Spielen - Denver Nuggets, New York Knicks, Cleveland Cavaliers (Stand: 5.5.2018). © getty 18/26 PLATZ 9: Chauncey Billups - 267 Dreier in 146 Spielen - Minnesota Timberwolves, Detroit Pistons, Denver Nuggets, New York Knicks, Los Angeles Clippers. © getty 19/26 PLATZ 8: Paul Pierce - 276 Dreier in 170 Spielen - Boston Celtics, Brooklyn Nets, Washington Wizards, Los Angeles Clippers. © getty 20/26 PLATZ 7: Derek Fisher - 285 Dreier in 259 Spielen - Los Angeles Lakers, Utah Jazz, Oklahoma City Thunder. © getty 21/26 PLATZ 6: Kobe Bryant - 292 Dreier in 220 Spielen - Los Angeles Lakers. © getty 22/26 PLATZ 5: Reggie Miller - 320 Dreier in 144 Spielen - Indiana Pacers. © getty 23/26 PLATZ 4: Stephen Curry - 322 Dreier in 77 Spielen - Golden State Warriors (Stand: 5.5.2018). © getty 24/26 PLATZ 3: Manu Ginobili - 324 Dreier in 218 Spielen - San Antonio Spurs (Stand: 5.5.2018). © getty 25/26 PLATZ 2: LeBron James - 345 Dreier in 226 Spielen - Cleveland Cavaliers, Miami Heat (Stand: 5.5.2018). © getty 26/26 PLATZ 1: Ray Allen - 385 Dreier in 171 Spielen - Milwaukee Bucks, Seattle SuperSonics, Boston Celtics, Miami Heat.

Die wichtigsten Statistiken

New Orleans Pelicans vs. Golden State Warriors 119:100, Serie 1:2 (BOXSCORE)

Nur 33,9 Prozent ihrer Dreier hatten die Pels in den ersten beiden Spielen getroffen, Hill etwa traf dabei sogar keinen einzigen. In dieser Partie traf der Backup hingegen schon im ersten Viertel drei Stück, aber auch die anderen Pelicans waren von Downtown kaum wiederzuerkennen. Insgesamt traf New Orleans in der Partie 14/31 Dreier (GSW: 9/31).

Dass die Pelicans zur Pause nur mit 6 Punkten führten, war eigentlich kaum zu glauben - denn sie waren in fast allen Belangen besser. Sie warfen bessere Quoten, sie holten mehr Rebounds, sie spielten mehr Assists, die Turnover waren fast ausgeglichen und Golden State hatte auch lediglich drei Freiwürfe mehr bekommen. Ausgerechnet Davis hatte in Halbzeit eins einige Probleme und ließ teilweise 100-prozentige Looks direkt am Korb liegen, was sich hätte rächen können - allerdings korrigierte er dies in der zweiten Hälfte direkt selbst und dominierte fortan.

In Spiel 2 hatte bei den Dubs auch die Bank - natürlich auch deshalb, weil Curry der Sixth Man war - einen großen Anteil am Sieg. Doch mit den neuen Rotationen kam diese in Spiel 3 ziemlich zahnlos daher, auch Iguodala konnte an seine zuletzt so guten Leistungen nicht anknüpfen. Die Pelicans-Bank hingegen ließ sich von den heimischen Fans zu einer viel besseren Leistung tragen als zuvor - mit 32:20 ging das Duell an New Orleans, wobei viele der Bank-Punkte Golden States auch erst in der Garbage Time kamen.

Rondo schaffte als erster Spieler überhaupt seit 2011 20+ Assists in einem Playoff-Spiel - der letzte, der das vor ihm schaffte, war Rondo selbst, damals noch im Trikot der Celtics.

Der Star des Spiels: Jrue Holiday.

Auch wenn Davis die "lauteren" Statistiken hatte und ebenfalls überragend aufspielte - das war eine weitere beeindruckende Performance von Holiday. Verteidigte herausragend gegen den viel größeren Durant und setzte vorne immer wieder kontrolliert Nadelstiche, indem er die richtigen Mismatches suchte und bestrafte. Das war wieder der Holiday aus Runde eins!

All-Time Scorer der NBA-Geschichte: 31k! LeBron James jagt Dirk Nowitzki © getty 1/26 Als jüngster Spieler aller Zeiten hat LeBron James nun auch die Marke von 31.000 Punkten geknackt. Bis zum nächsten Opfer Dirk Nowitzki ist es nicht mehr weit... © getty 2/26 PLATZ 25: Allen Iverson (1996-2010) - 24.368 Punkte in 914 Spielen - Philadelphia 76ers, Denver Nuggets, Detroit Pistons, Memphis Grizzlies © getty 3/26 PLATZ 24: Ray Allen (1996-2014) - 24.505 Punkte in 1.300 Spielen - Milwaukee Bucks, Seattle Supersonics, Boston Celtics, Miami Heat © getty 4/26 PLATZ 23: Patrick Ewing (1985-2002) - 24.815 Punkte in 1.183 Spielen - New York Knicks, Seattle SuperSonics, Orlando Magic © getty 5/26 PLATZ 22: Vince Carter (1998 - heute) - 24.853 Punkte in 1.403 Spielen - Toronto, New Jersey, Orlando, Phoenix, Dallas, Memphis, Sacramento (Stand 7.4.2018) © getty 6/26 PLATZ 21: Jerry West (1960-1974) - 25.192 Punkte in 932 Spielen - Los Angeles Lakers © getty 7/26 PLATZ 20: Reggie Miller (1987-2005) - 25.279 Punkte in 1.389 Spielen - Indiana Pacers © getty 8/26 PLATZ 19: Carmelo Anthony (2003 - heute) - 25.374 Punkte in 1.051 Spielen - Denver Nuggets, New York Knicks, Oklahoma City Thunder (Stand 7.4.2018) © getty 9/26 PLATZ 18: Alex English (1976-1991) - 25.613 Punkte in 1.193 Spielen - Milwaukee Bucks, Indiana Pacers, Denver Nuggets, Dallas Mavericks © getty 10/26 PLATZ 17: Kevin Garnett (1995-2016) - 26.071 Punkte in 1.462 Spielen - Minnesota Timberwolves, Boston Celtics, Brooklyn Nets © getty 11/26 PLATZ 16: John Havlicek (1962-1978) - 26.395 Punkte in 1.270 Spielen - Boston Celtics © getty 12/26 PLATZ 15: Paul Pierce (1998 - 2017) - 26.397 Punkte in 1.343 Spielen - Boston Celtics, Brooklyn Nets, Washington Wizards, L.A. Clippers © getty 13/26 PLATZ 14: Tim Duncan (1997-2016) - 26.496 Punkte in 1.392 Spielen - San Antonio Spurs © getty 14/26 PLATZ 13: Dominique Wilkins (1982-1997) - 26.668 Punkte in 1.074 Spielen - Atlanta Hawks, L.A. Clippers, Boston Celtics, San Antonio Spurs, Orlando Magic © getty 15/26 PLATZ 12: Oscar Robertson (1960-1974) - 26.710 Punkte in 1.040 Spielen - Cincinnati Royals, Milwaukee Bucks © getty 16/26 PLATZ 11: Hakeem Olajuwon (1984-2002) - 26.946 Punkte in 1.238 Spielen - Houston Rockets, Toronto Raptors © getty 17/26 PLATZ 10: Elvin Hayes (1968-1984) - 27.313 Punkte in 1.303 Spielen - San Diego Rockets, Baltimore/Washington Bullets, Houston Rockets © getty 18/26 PLATZ 9: Moses Malone (1974-1995) - 27.409 Punkte in 1.329 Spielen - u.a. Houston Rockets, Philadelphia 76ers, Washington Bullets, Atlanta H © getty 19/26 PLATZ 8: Shaquille O'Neal (1992-2011) - 28.596 Punkte in 1.207 Spielen - Orlando Magic, L.A. Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Boston Celtics © getty 20/26 PLATZ 7: LeBron James (2003 - heute) - 31.002 Punkte in 1.141 Spielen - Cleveland Cavaliers, Miami Heat (Stand (Stand 7.4.2018)) © getty 21/26 PLATZ 6: Dirk Nowitzki (1998 - heute) - 31.187 Punkte in 1.471 Spielen - Dallas Mavericks (Stand 7.4.2018) © getty 22/26 PLATZ 5: Wilt Chamberlain (1959-1973) - 31.419 Punkte in 1.045 Spielen - Philadelphia/San Francisco Warriors, Philadelphia 76ers, L.A. Lakers © getty 23/26 PLATZ 4: Michael Jordan (1984-1993, 1994-1998, 2001-2003) - 32.292 Punkte in 1.072 Spielen - Chicago Bulls, Washington Wizards © getty 24/26 PLATZ 3: Kobe Bryant (1996-2016) - 33.643 Punkte in 1.346 Spielen - Los Angeles Lakers © getty 25/26 PLATZ 2: Karl Malone (1985-2004) - 36.928 Punkte in 1.476 Spielen - Utah Jazz, Los Angeles Lakers © getty 26/26 PLATZ 1: Kareem Abdul-Jabbar (1969-1989) - 38.387 Punkte in 1.560 Spielen - Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers

Der Flop des Spiels: Stephen Curry.

Komplett "zurück" ist Curry dann vielleicht doch noch nicht - in dieser Partie zumindest sahen seine Bewegungen weder offensiv noch defensiv so richtig rund aus, gerade die laterale Geschwindigkeit wirkte nicht ideal. Gegen die starke Defense der Pelicans konnte Curry sich fast nie richtig Platz verschaffen, demzufolge waren viele seiner Abschlüsse erzwungen. Man könnte hier allerdings auch die Bank, McGee oder die generelle Defense der Dubs in Halbzeit zwei aufführen, die nicht viel mit Playoff-Basketball zu tun hatte.

Coaching Move des Spiels

Durch die Rückkehr von Curry ins Starting Lineup gab es auf beiden Seiten sogar noch mehr Cross-Matches zu sehen als in den ersten Partien. Auffällig war bei den Pelicans, dass sie Curry gezielt als Verteidiger attackierten: Wenn der zweifache MVP gegen Clark oder Moore verteidigen sollte, setzten diese viele Blöcke abseits des Balles und versuchten, Curry entweder in Switches oder zumindest in ständige Bewegung zu zwingen. Wenn dann mal nach einem Switch der wesentlich kräftigere Holiday gegen Curry stand, bekam dieser sofort für Post-Ups den Ball und ließ Curry einige Male alt aussehen.