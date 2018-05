NBA: Toronto Raptors trennen sich von Head Coach Dwane Casesy

MLB White Sox @ Cubs MLB Athletics @ Yankees MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB White Sox @ Cubs MLB Braves @ Marlins MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB Athletics @ Yankees MLB Rangers @ Astros MLB White Sox @ Cubs NBA Cavaliers @ Celtics (Spiel 1) MLB Twins @ Angels MLB Athletics @ Red Sox NBA Warriors @ Rockets (Spiel 1) MLB Brewers @ Diamondbacks MLB Astros @ Angels MLB Reds @ Giants MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves MLB Cardinals @ Twins NBA Cavaliers @ Celtics (Spiel 2) MLB Astros @ Angels MLB Cardinals @ Twins MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves NBA Warriors @ Rockets (Spiel 2) MLB Astros @ Angels MLB Dodgers @ Marlins MLB Cubs @ Braves MLB Rays @ Angels MLB Rockies @ Giants MLB Cubs @ Reds MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Cubs @ Reds NBA Celtics @ Cavaliers (Spiel 3) MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels NBA Rockets @ Warriors (Spiel 3) MLB Padres @ Nationals MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins NBA Celtics @ Cavaliers (Spiel 4) MLB Rockies @ Dodgers MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins NBA Rockets @ Warriors (Spiel 4) MLB Tigers @ Twins MLB Yankees @ Rangers MLB Angels @ Blue Jays MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays MLB Astros @ Indians MLB Red Sox @ Rays

Die Toronto Raptors haben sich nach ihrem NBA-Playoff-Aus von Head Coach Dwane Casey getrennt. Dies berichtet ESPN-Insider Adrian Wojnarowski via Twitter.

"Nach einer gründlichen Analyse der Situation haben wir uns zu einer schwierigen aber notwendigen Entscheidung entschlossen", sagte Raptors-Präsident Masai Ujiri. "Wir müssen ständig versuchen zu wachsen und auf das nächste Level zu kommen."

Casey holte mit den Raptors in dieser Saison 59 Siege in der Regular Season und führte die Kandier damit zum Top-Seed im Osten und einem neuen Franchise-Rekord. Dank dieser Leistung wurde er erst vor zwei Tagen von den Coaches der NBA zum Coach of the Year ernannt.

Trotz dieser Leistung musste sich Toronto erneut LeBron James und den Cleveland Cavaliers in den Conference Semifinals der Playoffs mit 4-0 geschlagen geben. Bereits zum dritten Mal in Serie scheiterten die Raptors damit an die Cavs in den Playoffs.

Der 61-Jährige coachte die Raptors insgesamt sieben Saison lang bei einer Bilanz von 323-238.

Lediglich in den Playoffs steht er bei einer negativen Bilanz von 21-30, was im Endeffekt wohl auch der ausschlaggebende Faktor für die Entlassung war.