NBA: Dwane Casey ist Coach of the Year – Brad Stevens erhält keine Stimme

Vor der Vergabe der offiziellen NBA-Awards haben die 30 Head Coaches der Liga schon ihren eigenen Coach of the Year gewählt. Die Ehre gebührt Dwane Casey von den Toronto Raptors, während Brad Stevens überraschend komplett leer ausgeht.

Die National Basketball Coaches Association führte eine Umfrage unter den amtierenden 30 Head Coaches der Liga durch, um einen "eigenen" Coach of the Year zu präsentieren. Dabei wurde am öftesten für Dwane Casey von den Toronto Raptors gestimmt, nachdem er mit seinem Team den ersten Platz der Regular Season in der Eastern Conference erreicht hat.

Acht Coaches haben Stimmen bekommen - neben Casey waren das Mike D'Antoni, Nate McMillan, Gregg Popovich, Doc Rivers, Quin Snyder, Terry Stotts und Brett Brown.

Die Tatsache, dass Brad Stevens von den Boston Celtics überhaupt keine Stimme erhielt, sorgte für große Verwunderung: Viele Stars der Liga äußerten ihren Unmut darüber bei Twitter. Isaiah Thomas zum Beispiel schrieb, dass Stevens der beste Coach der Liga sei.

Darauf angesprochen, erklärte Stevens auf der Pressekonferenz vor Spiel 5 gegen die Sixers: "Derjenige, der es verdient hat, hat den Preis auch gewonnen. Außerdem denke ich, dass es wichtiger ist, sich auf seine Arbeit und das Team zu konzentrieren, anstatt sich mit anderen zu vergleichen."