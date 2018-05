5 Fragen zum Aus der Pelicans: Alles schaut auf Boogie Cousins

MLB White Sox @ Cubs MLB Athletics @ Yankees MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB White Sox @ Cubs MLB Braves @ Marlins MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB Athletics @ Yankees MLB Rangers @ Astros MLB White Sox @ Cubs NBA Cavaliers @ Celtics (Spiel 1) MLB Twins @ Angels MLB Athletics @ Red Sox NBA Warriors @ Rockets (Spiel 1) MLB Brewers @ Diamondbacks MLB Astros @ Angels MLB Reds @ Giants MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves MLB Cardinals @ Twins NBA Cavaliers @ Celtics (Spiel 2) MLB Astros @ Angels MLB Cardinals @ Twins MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves NBA Warriors @ Rockets (Spiel 2) MLB Astros @ Angels MLB Dodgers @ Marlins MLB Cubs @ Braves MLB Rays @ Angels MLB Rockies @ Giants MLB Cubs @ Reds MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Cubs @ Reds NBA Celtics @ Cavaliers (Spiel 3) MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels NBA Rockets @ Warriors (Spiel 3) MLB Padres @ Nationals MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins NBA Celtics @ Cavaliers (Spiel 4) MLB Rockies @ Dodgers MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins NBA Rockets @ Warriors (Spiel 4) MLB Tigers @ Twins MLB Yankees @ Rangers MLB Angels @ Blue Jays MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays MLB Astros @ Indians MLB Red Sox @ Rays

Die New Orleans Pelicans musste nach fünf Spiele gegen die Golden State Warriors die Segel streichen. Dennoch dürfen die Playoffs als Erfolg verbucht werden. Der Sommer dürfte dennoch spannend werden, fast alles dreht sich um DeMarcus Cousins. SPOX beantwortet die wichtigsten Fragen.

Was ist passiert?

Erstmals nach zehn Jahren gewann eine Franchise aus New Orleans in der NBA mal wieder eine Playoffrunde - und das mit Stil. Ohne Heimvorteil sweepten die Pelicans die Portland Trail Blazers aus dem Weg und waren auf einen Schlag das heißeste Team der Liga.

New Orleans spielte entschlossen, schnell und konnte sich auf seine Stars verlassen. Anthony Davis erklärte die Zone zu seinem Eigentum und Jrue Holiday spielte auf beiden Seiten des Courts den besten Basketball seiner Karriere.

Ärgerlich nur, dass in der zweiten Runde das wohl beste Team der vergangenen 20 Jahre wartete, welches wieder auf einen zweifachen MVP mit dem Namen Stephen Curry nach Verletzung zurückgreifen konnte.

Warriors vs. Pelicans: Alle Spiele der Serie

Tag Datum Uhrzeit Spiel Heim Auswärts Ergebnis Samstag 27. April 4.30 Uhr 1 Golden State New Orleans 123:101 Mittwoch 2. Mai 4.30 Uhr 2 Golden State New Orleans 121:116 Samstag 5. Mai 3.30 Uhr 3 New Orleans Golden State 119:100 Sonntag 6. Mai 21.30 Uhr 4 New Orleans Golden State 92:118 Mittwoch 9. Mai TBD 5 Golden State New Orleans 113:104

Doch die Pels schlugen sich wacker und konnten den Champion in Spiel 3 zumindest ein wenig kitzeln. Dass Warriors-Coach Steve Kerr in Spiel 4 erstmals (!) die Hampton Five aus Curry, Klay Thompson, Kevin Durant, Andre Iguodala und Draymond Green als Starting Five aufstellte, war auch ein indirektes Lob an den Kontrahenten.

Dabei war das Matchup für die Pelicans mehr als undankbar. Gegen Portland profitierte die Franchise noch von den fehlenden Flügelspielern der Blazers, die Dubs hatten jedoch Durant, für den New Orleans keinen geeigneten Gegenspieler hatte. Das kleine Lineup war einfach nicht geeignet für die Warriors, die in einem Shootout ohnehin kaum zu schlagen zu sind. Dies wäre jedoch die einzige Chance für die Pels gewesen, denn defensiv fehlt es dann doch vor allem an Defensiv-Spezialisten auf den Forward-Positionen.

Seite 1: Was ist passiert?

Seite 2: Wie ist die Saison der Pelicans insgesamt zu bewerten?

Seite 3: Wie geht es mit DeMarcus Cousins weiter?

Seite 4: Was können die Pelicans sonst noch in der Offseason machen?

Seite 5: Haben die Pelicans an ihrem Limit gespielt?