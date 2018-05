NBA Playoffs Livestream: New Orleans Pelicans vs. Golden State Warriors live sehen

NBA Celtics @ 76ers (Spiel 3) NBA Warriors @ Pelicans (Spiel 4) NBA Raptors @ Cavaliers (Spiel 4)

In Spiel 4 der Western Conference Semifinals treffen die New Orleans Pelicans mit Anthony Davis auf die Golden State Warriors um Stephen Curry. Hier bekommt ihr die wichtigsten Infos zum Playoff-Duell in der NBA und erfahrt, wo ihr die Spiele im Livestream gucken könnt - auch kostenlos.

Nachdem die Warriors ihre beiden Heimspiele gewinnen konnten, verkürzten die Pelicans in Spiel 3 in New Orleans auf 1:2 in der Best-of-Seven-Serie. Nun haben sie also tatsächlich die Chance, die Angelegenheit komplett auszugleichen, bevor es zurück nach Oakland geht.

Am Sonntag, um 21.30 Uhr wartet also ein vielleicht vorentscheidendes Schlüsselspiel. Die Pelicans, die der Außenseiter sind, bauen auf eine erneut starke Leistung von Anthony Davis, während die Dubs mittlerweile wieder auf den zweifachen MVP Stephen Curry zurückgreifen können, der seine Knieverletzung endgültig überwunden hat. Mit Kevin Durant und Klay Thompson gibt es bei den Titelverteidigern aber noch jede Menge weitere Star-Power.

Wo und wann spielen die Pelicans gegen die Warriors?

Partie New Orleans Pelicans - Golden State Warriors, Spiel 4 Datum So., 06. Mai 2018 Uhrzeit 21.30 Uhr Ort Smoothie King Center, New Orleans

Wo gibt es die Pelicans und Warriors im Livestream?

Das Duell wird ab 21.30 Uhr im kostenlosen Livestream auf SPOX übertragen. Darüber hinaus zeigt auch die Streaming-Plattform DAZN das Spiel. Außerdem kann die Partie - wie jedes andere NBA-Spiel auch - mit dem NBA League Pass verfolgt werden.

Der Kader der New Orleans Pelicans

Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Rajon Rondo Jrue Holiday E'Twaun Moore Anthony Davis Emeka Okafor Ian Clark Solomon Hill Darius Miller Nikola Mirotic Cheick Diallo Frank Mason Jordan Crawford DeAndre Liggins Alexis Ajinca Charles Cooke DeMarcus Cousins

Der Kader der Golden State Warriors