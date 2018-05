NBA Playoffs: Kyle Lowry fordert von den Raptors "mehr Einsatz“

NBA Celtics @ 76ers (Spiel 3) NBA Warriors @ Pelicans (Spiel 4) NBA Raptors @ Cavaliers (Spiel 4)

Kyle Lowry hat von seinen Toronto Raptors in der Playoff-Serie gegen die Cleveland Cavaliers mehr Einsatz und eine härtere Spielweise gefordert. Zudem betonte er, dass noch lange nichts entschieden sei.

"Wir müssen viel mehr Einsatz zeigen", sagte Lowry. "Viel mehr Einsatz. Und wir müssen härter spielen." Damit meinte er vor allem das dritten Viertel aus Spiel 2, das die Cavs mit 37:24 für sich entschieden hatten und damit den Grundstein für den zweiten Sieg in der Serie legten.

Gleichzeitig betonte Lowry, dass es noch keinen Grund gebe, um Trübsal zu blasen. "Okay, wir liegen mit 0:2 hinten. Aber man braucht vier Siege, es ist also noch nicht vorbei. Wir fokussieren uns nun auf das nächste Spiel und schauen von da an weiter."

Head Coach Dwane Casey hatte direkt nach Spiel 2 von seinem Team vor allem eines gefordert: "Wir müssen jetzt unseren Stolz zeigen. Wir fahren nach Cleveland und spielen dort für unseren Stolz. Ich kenne zwar nicht die Geschichte [bezüglich Comebacks nach 0:2-Rückstand]. Was ich aber weiß: So, wie wir aufgetreten sind, waren wir bis jetzt nicht wir selbst. Das gilt es nun wieder zu ändern."