NBA-News: Holen die New York Knicks Kenny Smith als Head Coach?

TNT-Analyst Kenny Smith ist Medienberichten zufolge ein Kandidat für den Posten als Head Coach bei den New York Knicks. Erfahrung auf dem Gebiet hat er allerdings noch nicht gesammelt.

Informationen von ESPN zufolge treffen sich die Knicks und Smith noch am Freitag zu einem Job-Interview. Smith spielte von 1987 bis 1997 in der NBA für sechs verschiedene Teams.

Erfahrung als Head Coach hat er allerdings noch nicht gesammelt. Derzeit ist er als TV-Analyst bei TNT aktiv, wo er an der Seite von Charles Barkley und Shaquille O'Neal an "Inside the NBA" teilnimmt.

Smith ist bei weitem nicht der einzige Kandidat im Big Apple. Mit David Fizdale, Jerry Stackhouse, David Blatt und Mark Jackson kursieren weitere Namen.