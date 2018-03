NBA: Wann kehrt John Wall von den Washington Wizards zurück?

NBA Spurs @ Rockets NBA Timberwolves @ Wizards NBA Wizards @ Celtics NBA Pelicans @ Spurs NBA Clippers @ Thunder NBA Hawks @ Bucks NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics NBA Raptors @ Cavaliers NBA Lakers @ Pelicans NBA Jazz @ Spurs NBA Timberwolves @ 76ers NBA Spurs @ Bucks

Die Washington Wizards müssen bereits seit knapp sechs Wochen auf ihren Franchise Player John Wall verzichten. Nun gibt das Team ein Update zum Zustand des Point Guards.

"Am Mittwoch sind es sechs Wochen und wir haben sechs bis acht Wochen gesagt", erklärt Coach Scott Brooks: "Es werden nicht sechs Wochen sein." Laut ESPN hat Wall allerdings bereits wieder auf dem Parkett trainiert und die Wizards gehen davon aus, dass er noch während der Regular Saison zurückkehrt.

Die Lücke von Wall schloss zumeist Tomas Satoransky, der starke Leistungen abliefert, doch die Last wird im Team der Wizards auf mehrere Schultern verteilt. Ohne Wall lag die Bilanz der Wizards bei 26-22.

"Wir mussten unseren Spielstil verändern", sagt Brooks: "Wall ist ein extrem dynamischer Spieler. Er kann scoren und ist in Transition der schnellste Spieler der Liga. Wir können von Satoransky nicht erwarten, dass er dasselbe tut."

Wall erholt sich aktuell von einer Operation am Knie. Bereits nach der vergangenen Saison wurde er an beiden Knien operiert. Sein bisher letztes Spiel absolvierte er am 25. Januar. In dieser Saison legt er 19,4 Punkte und 9,3 Assists auf.