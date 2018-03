NBA-News: San Antonio Spurs: Team-Meeting wegen Kawhi Leonard?

NBA Jazz @ Spurs NBA Timberwolves @ 76ers NBA Spurs @ Bucks NBA Nuggets @ 76ers NBA Trail Blazers @ Pelicans NBA Celtics @ Jazz NBA Thunder @ Spurs NBA Pelicans @ Cavaliers NBA Hornets @ Wizards NBA 76ers @ Hornets NBA Rockets @ Spurs NBA Warriors @ Thunder NBA Celtics @ Raptors NBA Wizards @ Cavaliers

Informationen von Adrian Wojnarowski zufolge haben die Spieler der San Antonio Spurs ein emotionales Team-internes Meeting abgehalten, in dem über die schwierige Verletzungssituation von Kawhi Leonard und die Gerüchte über seine bereits mehrmals verschobene Rückkehr diskutiert wurde.

Der ESPN-Mann berichtet, dass in dem Players-Only-Meeting einige Spieler Kawhi "angefleht" hätten, aufs Parkett zurückzukehren und die Spurs beim Kampf um die Playoffs zu unterstützen. Nach dem Sieg gegen die Minnesota Timberwolves am vergangenen Samstag habe demnach Tony Parker das Meeting einberufen und Funktionäre sowie Coaches des Teams gebeten, den Raum zu verlassen.

Laut Wojnarowski sei das Treffen sehr intensiv gewesen, einige Spieler hätten demnach ihre Frustration über die undurchsichtige Verletzungssituation von Leonard zum Ausdruck gebracht. Berichten zufolge sei es dabei in der Kabine sogar zwischenzeitlich laut geworden.

Weitere Quellen berichten, dass Leonard sich verteidigt habe und seinen Mitspieler gesagt habe, dass er plane erst zurückzukehren, sollte er sich dazu bereit fühlen. Ob dieses Meeting allerdings wirklich so stattgefunden hat, ist unklar. Kurz nachdem der Bericht von Wojnarowski veröffentlicht wurde, meldeten sich Danny Green und Brandon Paul per Twitter zu Wort und dementierten die Gerüchte.

Leonard hat in der laufenden Saison erst neun Spiele absolviert (16,2 Punkte, 4,7 Rebounds). Er laboriert an einer Verletzung am Quadrizeps, die sich als äußerst zäh und kompliziert erweist. Nach einem kurzen Comeback im Januar pausierte Leonard erneut, Gerüchte über ein Comeback haben sich bisher immer zerschlagen.

Vor kurzem äußerte sich auch Manu Gibobili frustriert über die Situation. Er rechne nicht mehr damit, dass Kawhi in dieser Saison nochmal im Trikot der Spurs aufläuft, sagte der Argentinier gegenüber den Medien.