NBA-News: Frustrierter Manu Ginobili bei den Spurs: Kawhi Leonard wird nicht zurückkehren

NBA Lakers @ Pelicans NBA Jazz @ Spurs NBA Timberwolves @ 76ers NBA Spurs @ Bucks NBA Nuggets @ 76ers NBA Trail Blazers @ Pelicans NBA Celtics @ Jazz NBA Thunder @ Spurs NBA Pelicans @ Cavaliers NBA Hornets @ Wizards NBA 76ers @ Hornets NBA Rockets @ Spurs NBA Warriors @ Thunder NBA Celtics @ Raptors

Die San Antonio Spurs warten nach wie vor auf die Rückkehr von Kawhi Leonard. Veteran Manu Ginobili rechnet nicht mehr damit, dass es noch diese Saison dazu kommen werde.

"Er wird nicht zurückkehren", sagte Ginobili im Rahmen des Spurs-Spiels gegen die Washington Wizards. "Zumindest denke ich so, weil es nicht helfen würde, davon auszugehen, dass er uns bald hilft."

Dies sei beispielsweise vor rund einer Woche der Fall gewesen, als über ein mögliches Comeback Leonards spekuliert wurde. "Aber wir müssen einfach ohne ihn kämpfen und verstehen, dass wir auf dem Feld sind, wer wir sind. Und diese Einstellung sollte sich nicht ändern, bis er bereit für den Sprungball ist und auf dem Court steht."

Leonard hat in der laufenden Saison erst neun Spiele absolviert (16,2 Punkte, 4,7 Rebounds). Er laboriert an einer Verletzung am Quadrizeps, die sich als äußerst zäh erweist. Laut Coach Greg Popovich gebe es nach wie vor keinen Zeitplan für eine Rückkehr.

Mit einer Bilanz von 42-30 stehen die Spurs auf Rang 6 im Westen und haben somit noch zehn Spiele in der Regular Season.