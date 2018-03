46 Punkte! Kemba Walker demontiert schwache Grizzlies – Sixers-Serie geht weiter

NBA Jazz @ Spurs NBA Timberwolves @ 76ers NBA Spurs @ Bucks NBA Nuggets @ 76ers NBA Trail Blazers @ Pelicans NBA Celtics @ Jazz NBA Thunder @ Spurs NBA Pelicans @ Cavaliers NBA Hornets @ Wizards NBA 76ers @ Hornets NBA Rockets @ Spurs NBA Warriors @ Thunder NBA Celtics @ Raptors NBA Wizards @ Cavaliers

Peinliche Niederlage für die Grizzlies: Memphis geht mit 61 Punkten in Charlotte unter - Kemba Walker schießt dabei alle Lichter aus. Derweil holen sich die Sixers mit einem lockeren Blowout-Sieg in Orlando den fünften Sieg in Serie, während die Pelicans einen hart erkämpften Sieg feiern. Die Hawks verlieren in Sacramento.

Charlotte Hornets (32-41) - Memphis Grizzlies (19-53) 140:79 (BOXSCORE)

Was für ein Spiel von Kemba Walker! Nachdem Dwight Howard aufgrund seines 16. Technisches Fouls der Saison von der NBA für die Partie gegen Memphis gesperrt wurde, sprang der 27-Jährige mehr als eindrucksvoll in die Bresche: 46 Punkte, 10 verwandelte Dreier und ein Plus/Minus-Rating von +47 hatte Walker am Ende des Abends vorzuweisen.

Der All-Star versenkte dabei 13 seiner 18 Versuche aus dem Feld, von Downtown fanden 10 seiner 14 Würfe den Weg durch die Reuse, zudem gab Walker von der ersten Minute an den Ton vor. Mit 17 Punkten im ersten Viertel (37:14) sowie 18 Zählern im zweiten Durchgang brachte er sein Team ohne Umwege auf die Siegerstraße - die Grizzlies waren hoffnungslos unterlegen.

Memphis leistete sich 19 Ballverluste und traf nur 22,2 Prozent von Downtown. An einem Abend, an dem Walker und Kollegen alle Lichter ausschossen, war das natürlich viel zu wenig, um überhaupt mithalten zu können. Trotz einer soliden Leistung von Tyreke Evans (16 Punkte, 7/11 FG, 7 Rebounds) lagen die Grizzlies zur Pause mit 33 Punkten im Hintertreffen. Im weiteren Spielverlauf wuchs der Rückstand sogar auf unglaubliche 65 Zähler an (137:72).

Wenig überraschend feierten die Hornets am Ende des Abends also den höchsten Sieg in der Franchise-Geschichte (61 Punkte Unterschied). Neben dem alles überragenden Walker zeigten dabei auch Marvin Williams sowie Dwayne Bacon (jeweils 15 Punkte) ansprechende Leistungen.

"So ein Spiel siehst du nicht alle Tage", gab schließlich Walker selbst zu Protokoll. "Wir haben gut gespielt. Wir wussten, dass [die Grizzlies] ohne Mike Conley und Marc Gasol antreten, die beide großartige Spieler sind. Aber wir haben einfach unseren Job erledigt." Grizzlies-Guard Evans war nach der deutlichen Klatsche dagegen mehr als bedient: "Das war peinlich! Die ganze Sache. Sie haben die ganze Zeit gelacht."

Orlando Magic (21-51) - Philadelphia 76ers (41-30) 98:118 (BOXSCORE)

Die Sektflaschen wurden im Locker Room der Philadelphia 76ers zwar noch nicht herausgeholt, die ein oder anderen Sixers-Fans dürften nach dem Sieg gegen die Magic aber doch auf eine besondere Leistung angestoßen haben: Nach sechs Jahren in Folge mit mehr Niederlagen als Siegen, sicherte sich Philly mit dem Erfolg in Florida die erste Saison mit einer positiven Bilanz seit einer gefühlten Ewigkeit.

Nicht nur das, mit dem bereits fünften Sieg in Serie bewegen sich die Sixers mit schnellen Schritten auf die Playoffs zu. Die Magic stellten dabei an diesem Abend keine allzu große Hürde da, bereits nach 24 Minuten war die Partie entschieden. Nachdem Orlando im ersten Viertel noch mehr oder weniger gut mithielt, brachen im zweiten Abschnitt alle Dämme.

Angeführt von Joel Embiid (17 Punkte, 9 Rebounds), Ersan Ilyasova (18, 7/11 FG) und J.J. Redick (12) machten die Gäste kurzen Prozess, mit einem 12:0-Lauf kurz vor dem Seitenwechsel setzte sich Philly bis auf 23 Zähler ab (70:47). Und auch nach der Pause wurde es aus Magic-Sicht nicht wirklich besser.

"Von unserem dritten Viertel war ich am meisten beeindruckt", zeigte sich Sixers-Coach Brett Brown zufrieden. "Wir wussten, dass wir die Führung im Rücken haben - trotzdem waren wir in der Lage, den Druck hochzuhalten." So baute Philadelphia den Vorsprung weiter aus, zwischenzeitlich sogar bis auf 35 Punkte. Anschließend konnte Brown seine Starter im Schlussabschnitt komplett schonen. Auf Seiten der Magic wusste nur Rodney Purvis zu überzeugen, der von der Bank 19 Punkte beisteuerte.

Houston Rockets (58-14) - Detroit Pistons (32-40) 100:96 OT (Spielbericht)

