San Antonio Spurs bangen nach Verletzung nun auch noch um LaMarcus Aldridge

Das Verletzungspech scheint die San Antonio Spurs in dieser Saison weiter zu verfolgen. Im Spiel gegen die New Orleans Pelicans hat sich nun auch noch LaMarcus Aldridge verletzt.

Der All-Star landete in der Defense unglücklich und hat sich dabei den Knöchel verstaucht. Aldridge versuchte zunächst, weiterzuspielen, er erkannte im Lauf des Spiels dann aber, dass es nicht weitergehen würde. Ohne ihren Topscorer verloren die Spurs die Partie mit 116:121 und verloren im Kampf um die Playoffs weiter an Boden.

Infos, wie lange Aldridge ausfallen wird, gab es noch nicht, Mitspieler Rudy Gay aber zeigte sich hoffnungsvoll: "Ich glaube, dass er zurechtkommen wird. Wir brauchen natürlich unseren Big Dog. Er ist ein Soldat, er spielt bestimmt bald wieder."

Popovich: Kein Update zu Kawhi Leonard

Die Spurs hatten in der Partie schon auf Big Man Pau Gasol verzichten müssen, Superstar Kawhi Leonard fällt ja ohnehin schon seit Monaten aus. Zum Thema Leonard gab Coach Gregg Popovich am Mittwoch dann ebenfalls ein Update.

"Es gibt da ein Protokoll", so Popovich. "Er tut, was er tun muss. Er arbeitet hart, er will zurückkommen. Wenn er sich bereit fühlt und bereit ist, kommt er zurück."

Insgesamt haben die Spieler der Spurs in dieser Saison kombiniert 149 Spiele aufgrund von Verletzungen verpasst.