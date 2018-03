Medien: Thunder schnappen sich Corey Brewer nach dessen Buyout mit den Lakers

NBA Spurs @ Rockets NBA Timberwolves @ Wizards NBA Wizards @ Celtics NBA Pelicans @ Spurs NBA Clippers @ Thunder NBA Hawks @ Bucks NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics NBA Raptors @ Cavaliers NBA Lakers @ Pelicans NBA Jazz @ Spurs NBA Timberwolves @ 76ers NBA Spurs @ Bucks

Corey Brewer hat sich laut Medienberichten auf einen Buyout mit den Los Angeles Lakers geeinigt. Der Veteran hat wohl auch schon ein neues Team. Die Oklahoma City Thunder sollen kurz vor einer Verpflichtung von Brewer stehen.

Das berichtet Adrian Wojnarowski von ESPN. Der 31-Jährige soll wird wohl am Freitag offiziell ein Free Agent sein und kann dann bei jedem Team unterschreiben. Laut Woj haben die Thunder dieses Rennen bereits gewonnen. Andere Interessenten sollen die Cavaliers, Wizards, Blazers und Bucks gewesen sein.

In Oklahoma City würde Brewer wieder unter seinem alten College-Coach Billy Donovan spielen. Die beiden gewannn mit Florida zweimal den Titel in der NCAA. Durch den Ausfall von Andre Roberson wäre er auch ein logischer Ersatz auf der Zwei.

Brewer absolvierte in dieser Spielzeit 54 Spiele für die Lakers, zweimal stand er in der Starting Five. In 12,9 Minuten legte der Guard 3,7 Punkte und 1,7 Rebounds auf. Von der Dreierlinie traf Brewer aber nur 18,6 Prozent in dieser Saison. Die Thunder wären das sechste Team für den Routinier, er spielte bereits für Minnesota, Houston, Denver, die Lakers und Dallas, mit denen er 2011 Meister wurde.