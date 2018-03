Portland Trail Blazers geben Georgios Papagiannis 10-Tages-Vertrag

NBA Spurs @ Rockets NBA Timberwolves @ Wizards NBA Wizards @ Celtics NBA Pelicans @ Spurs NBA Clippers @ Thunder NBA Hawks @ Bucks NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics NBA Raptors @ Cavaliers NBA Lakers @ Pelicans NBA Jazz @ Spurs NBA Timberwolves @ 76ers NBA Spurs @ Bucks

Bei den Sacramento Kings galt Georgios Papagiannis als großes Missverständnis. Nun erhält der Grieche laut Adrian Wojnarowski (ESPN) eine Chance bei den Portland Trail Blazers.

Dem Insider zufolge wird Papagiannis bei den Blazers einen 10-Tages-Vertrag unterschreiben und dort versuchen, sich für weitere Aufgaben zu empfehlen.

Papagiannis war 2016 von den Kings völlig überraschend an 13. Stelle gedraftet worden, konnte sich dort in zwei Saisons aber nicht durchsetzen. Als Rookie wurde er 22mal eingesetzt und kam auf 5,6 Punkte und 3,9 Rebounds im Spiel, in der laufenden Saison waren es sogar nur 16 Einsätze (2,1 Punkte, 2,3 Rebounds).

Da die Kings keinen Abnehmer für ihn fanden, entließen sie Papagiannis zur Trade Deadline am 8. Februar aus seinem Vertrag. Nun dürfte er in Portland um seine NBA-Zukunft spielen. Der Deal ist seitens des Teams allerdings noch nicht bestätigt.

Die Blazers belegen mit einer 39-26-Bilanz derzeit den dritten Platz in der Western Conference.