Markelle Fultz kurz vor Comeback? Entscheidung liegt offenbar bei ihm

Die Philadelphia 76ers hoffen offenbar weiter darauf, dass Nummer-eins-Pick Markelle Fultz noch in dieser Saison auf den Court zurückkehrt. Die Entscheidung darüber liegt jedoch beim Spieler selbst.

Dies erklärte Coach Brett Brown am Samstag vor dem Spiel der Sixers gegen die Minnesota Timberwolves. Demnach soll Fultz dem Team mitteilen, wann er bereit ist, wieder zu spielen. Erst dann will das Team entscheiden, ob der Guard in dieser Saison tatsächlich nochmal zum Einsatz kommen soll.

"Ich denke, er ist nah dran", so Brown. "Ich glaube, wenn wir alle das Video von seinem Training gesehen haben, sind wir alle dieser Meinung."

Fultz setzte die letzten 68 Spiele allesamt aus, nachdem er zu Beginn der Saison große Probleme mit seinem Sprungwurf aufwies. Seitdem arbeitet das Supertalent daran, seine Wurfform wieder zu erlangen.