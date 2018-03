Jakob Pöltl und die Toronto Raptors feiern in New York achten Sieg in Serie

NBA Live Warriors @ Timberwolves NBA Spurs @ Rockets NBA Timberwolves @ Wizards NBA Wizards @ Celtics NBA Pelicans @ Spurs NBA Clippers @ Thunder NBA Hawks @ Bucks NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics NBA Raptors @ Cavaliers NBA Lakers @ Pelicans NBA Jazz @ Spurs NBA Timberwolves @ 76ers

Auch die New York Knicks können den Höhenflug der Toronto Raptors nicht stoppen und kassieren im heimischen Madison Square Garden eine massive Klatsche. Jetzt spielen die Minnesota Timberwolves gegen die Golden State Warriors (hier geht's zum LIVESTREAM).

New York Knicks (24-43) - Toronto Raptors (49-17) 106:132 (BOXSCORE)

Mit allzu großen Ambitionen empfingen die Knicks die brandheißen Raptors nicht - New York hatte vorher bereits sechs Spiele in Folge abgegeben und dazu meldete sich mit Enes Kanter dann auch noch einer der wichtigsten verbliebenen Spieler kurzfristig ab. Daran gemessen verkauften sich die Gastgeber lange Zeit sogar ziemlich gut und wahrten lange zumindest die Schlagdistanz zu den Raptors. Große Zweifel an deren achten Sieg in Folge stellten sich allerdings trotzdem nicht ein.

Denn dafür spielte Toronto es einfach zu abgezockt. Zwar hatte DeMar DeRozan individuell Probleme mit der starken Defense von Knicks-Rookie Frank Ntilikina (9 Punkte, 4/16 FG), um ihn herum nutzten aber alle anderen gut die Freiräume - und gerade die Bankspieler machten mal wieder einen Unterschied, so auch im dritten Viertel, als sich Toronto erstmals so richtig absetzte. Kyle O'Quinn hatte New York noch einmal auf 7 Punkte herangebracht, die Raptors antworteten aber prompt mit einem 11:2-Run und führten vor dem letzten Viertel mit 16 Punkten.

Das ließen sie sich dann auch nicht mehr nehmen - im Gegenteil. Im letzten Viertel bauten sie den Vorsprung binnen weniger Minuten auf 24 Zähler aus und danach war die Messe natürlich gelesen - die Schlussphase mutierte somit früh zur Garbage Time. Daran änderten auch die guten Leistungen von Tim Hardaway (25 Punkte) und Luke Kornet (18) nichts.

Die Raptors bestachen dabei mal wieder mit ihrer Tiefe. Stolze sieben Spieler punkteten zweistellig, dazu kamen zwei weitere auf exakt 9. Topscorer war an diesem Tag Jonas Valanciunas mit 17 Punkten und 9 Rebounds, dazu machte auch sein Backup Jakob Pöltl ein richtig starkes Spiel: Der Österreicher kam in 20:55 Minuten auf 10 Punkte (5/8 FG), 8 Rebounds und 3 Assists. Für New York war es am Ende sogar die höchste Punktzahl, die in dieser Saison zugelassen wurde. Kyle Lowry und DeRozan schauten sich das komplette Schlussviertel von der Bank aus an.

