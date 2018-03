NBA-News: Dirk Nowitzki bei den Mavericks: "Das raubt zwischendurch die Motivation“

NBA Lakers @ Pelicans NBA Jazz @ Spurs NBA Timberwolves @ 76ers NBA Spurs @ Bucks NBA Nuggets @ 76ers NBA Trail Blazers @ Pelicans NBA Celtics @ Jazz NBA Thunder @ Spurs NBA Pelicans @ Cavaliers NBA Hornets @ Wizards NBA 76ers @ Hornets NBA Rockets @ Spurs NBA Warriors @ Thunder NBA Celtics @ Raptors

Dirk Nowitzki hat zugegeben, dass die sportliche Situation der Dallas Mavericks durchaus Einfluss auf seine Motivation habe. Zudem sprach er in einem Interview über seine Zukunft, die Gesundheit sowie Maxi Kleber.

Auf die Frage, ob er in der kommenden Saison noch spielen werde, sagte Dirk Nowitzki in einem Interview gegenüber Funke Sport: "Ich hoffe, dass das klappt. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Es hängt natürlich davon ab, wie und ob mein Körper mitmacht. Manchmal fällt mir das Aufstehen schon sehr schwer. Aber ich habe nur ein Spiel in dieser Saison verpasst und fühle mich grundsätzlich gut."

Sportlich läuft es derzeit nicht so gut für die Texaner, die mit einer Bilanz von 22-49 auf Rang 13 im Westen stehen. Dies sei "sehr schwer" für den Dirkster und "raubt zwischendurch auch die Motivation."

Allerdings stehe mittlerweile der Spaß im Vordergrund. "Ich versuche, die kleinen Dinge zu genießen. Klar würde ich gerne wieder um den Titel spielen, aber die Situation hier ist nun eine andere."

Über seinen deutschen Teamkollegen Maxi Kleber sprach der 39-Jährige ebenfalls. "Er hat sich super entwickelt, auch wenn er neben den Höhen ein paar Tiefen hatte. Er ist ein guter Verteidiger, der uns viel Energie bringt und immer weiter an sich arbeitet."

Die Tatsache, dass er einen Rekord nach dem anderen bricht und in diversen All-Time-Rankings der NBA klettert, bewertete Nowitzki nüchtern. Denn er sei ja einfach schon sehr lange in der Liga und hatte mit nur wenigen Verletzungen zu kämpfen.