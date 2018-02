Offiziell: Knicks traden Willy Hernangomez zu den Charlotte Hornets

NBA Timberwolves @ Cavaliers NBA Celtics @ Wizards NBA Clippers @ Pistons NBA Pelicans @ Nets NBA Cavaliers @ Celtics NBA Spurs @ Jazz NBA Cavaliers @ Thunder NBA Clippers @ Celtics NBA Lakers @ Timberwolves NBA All-Star 2018: Rising Stars Challenge NBA All-Star 2018: All-Star Saturday Night NBA All-Star Game 2018

Die New York Knicks haben Center Willy Hernangomez zu den Charlotte Hornets getradet. Im Gegenzug schicken die Hornets Center Johnny O'Bryant sowie zwei Zweitrundenpicks in den Big Apple.

"Wir danken Willy für seine Verdienste für die New York Knicks und wünschen ihm in der Zukunft nur das Beste", wird General Manager Scott Perry in der Pressemitteilung zitiert. "Dieser Trade bringt uns wertvolle Draftpicks und eine bessere Position für unser Team, welches so für die Zukunft besser aufgestellt ist."

Und auch die Hornets veröffentlichten ein Statement auf ihrer Hoempage. "Wir freuen uns, dass wir einen so guten Spieler wie Willy in unser Team holen konnten", sagte General Manager Rich Cho. "Er hat letzte Saison gezeigt, dass er liefern kann, wenn die Möglichkeit dazu bekommt. Wir glauben, dass er unserem Frontcourt noch mehr Tiefe geben kann."

Hernangomez legte in der vergangenen Saison als Rookie 8,2 Punkte und 7,0 Rebounds im Schnitt für die Knicks auf und wurde dafür ins All-Rookie First Team gewählt. In dieser Spielzeit fiel der 23-jährige Spanier aber teilweise aus der Rotation, da die Knicks auf der Fünf vor allem Enes Kanter vertrauten.

O'Bryant kam im Februar 2017 zu den Hornets und wurde auch oft beim G-League-Team der Hornets eingesetzt. Insgesamt absolvierte der Big Man 40 Partien für Charlotte, in denen er 4,7 Punkte un 2,6 Rebounds im Schnitt auflegte. Neben O'Bryant bekommen die Knicks auch noch die Zweitrundenpicks der Hornets für die Jahre 2020 und 2021.

Der Trade in der Übersicht.

Hornets bekommen: Willy Hernangomez

Knicks bekommen: Johnny O'Bryant, Zweirundenpick Hornets (2020, 2021)