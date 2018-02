James Harden von den Rockets schwärmt: "Das ist unser Jahr"

NBA Rockets @ Clippers NBA 76ers @ Cavaliers NBA Raptors @ Wizards NBA Celtics @ Rockets NBA Suns @ Hawks NBA Pistons @ Cavaliers NBA Rockets @ Thunder NBA Rockets @ Bucks NBA Spurs @ Warriors NBA Jazz @ Grizzlies NBA Suns @ Hornets

Die Houston Rockets haben nun 13 Spiele in Folge gewonnen, darunter auch die schweren Auswärtsspiele in Denver und Utah. James Harden ist mit seinem Team richtig zufrieden und glaubt an eine Titelchance.

"Das ist unser Jahr, ganz sicher", sagte der MVP-Kandidat gegenüber ESPN. Die Rockets haben im Moment mit 47-13 die beste Bilanz der NBA vorzuweisen. Die Rockets sind das zehnte Team der Geschichte, welches mindestens zweimal in einer Saison eine Siegesserie von mindestens 10 Spielen vorweisen kann.

"Das Front Office um Daryl Morey und Tad Bown hat einen unglaublichen Job gemacht", lobte der Bärtige. "Letztes Jahr holten sie Eric Gordon und Ryan Anderson, dieses Jahr Chris Paul, P.J. Tucker, Luc Mbah a Moute, Gerald Green und Joe Johnson. Das ist wahrscheinlich das beste Team, in dem ich je gespielt habe."

Doch nicht nur das Spielermaterial stimmt, auch die Atmosphäre rund um das Team ist laut Harden exzellent. "Wir haben eine gute Teamchemie, die Coaches inklusive. Wir haben jede Menge Spaß." Und das zeigt sich auf dem Feld. Houston ist hat neben Golden State und Toronto das einzige Team, welches Top 10 in Offense und Defense ist. Zudem halten die Rockets gegen die Warriors den Tiebreaker (2-1).