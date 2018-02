Milwaukee Bucks mit Coach Joe Prunty: Wenn Zahlen nicht die Wahrheit sagen

NBA Wizards @ Bucks NBA Rockets @ Clippers NBA 76ers @ Cavaliers NBA Raptors @ Wizards NBA Celtics @ Rockets NBA Suns @ Hawks NBA Pistons @ Cavaliers NBA Rockets @ Thunder NBA Rockets @ Bucks NBA Spurs @ Warriors NBA Jazz @ Grizzlies NBA Suns @ Hornets

Die Milwaukee Bucks haben unter dem neuen Coach Joe Prunty zehn von 14 Spielen gewonnen. Dabei half jedoch auch der leichte Spielplan. Was hat sich mit dem Nachfolger von Jason Kidd verändert und wie macht sich Jabari Parker nach seinem zweiten Kreuzbandriss?

In Milwaukee war bei vielen Fans Erleichterung vernehmbar, als Jason Kidd nach über drei Jahren als Head Coach der Bucks die Papiere bekam. Der Hall-of-Famer wurde etwas überraschend entlassen, wohl auch aufgrund des Drucks von außen sowie Differenzen mit dem Front Office. Es war auch ein Zeichen dafür, dass man in Wisconsin diese Saison noch einiges vorhat und die Saison gewissermaßen retten wollte. Die Verantwortlichen trauen dem Team anscheinend einen tiefen Playoff-Run zu.

Vorübergehend sitzt nun der ehemalige Assistent Joe Prunty auf der Kommandobrücke und seine Bilanz von bisher 10-4 lässt sich durchaus sehen. Doch der Schein trügt ein wenig. Lediglich gegen die Sixers (ohne Joel Embiid) und die Raptors konnten Siege gegen potenzielle Playoff-Teams eingefahren werden; gegen Minnesota, Miami, Denver und New Orleans setzte es dagegen Pleiten.

Natürlich können die Bucks nichts für den Spielplan - auch die vermeintlich schwachen Gegner muss man in der NBA erstmal schlagen und das erledigten sie seriös. Ein Defensiv-Rating von 101,6 ist hinter Utah das beste, seitdem Prunty verantwortlich ist. Unter Coach Kidd hatten die Bucks noch auf einem desaströsen 25. Platz gelegen.

© getty

Bucks: Gute Defense trügt

Doch auch bei der verbesserten Defense lohnt es sich, einen zweiten Blick auf die Statistiken zu werfen. Ein Kritikpunkt an Kidd war, dass die aggressive Defense gegen das Pick'n'Roll zu leicht überspielt werden konnte und die Gegner so viele leichte Abschlüsse am Ring bekamen. Prunty hat daran nur minimal geschraubt, wie auch Khris Middleton gegenüber ESPN kurz vor dem All-Star Break zugab. "Wir haben noch immer die gleichen Prinzipien in der Defense, nur sein Coaching Style ist ein bisschen anders."

Das unterstreichen auch die Zahlen. Kein Team lässt seit dem 22. Januar (der Inthronisierung Pruntys) mehr Versuche in der Restricted Area (32,2 FGA pro Spiel) zu, da hilft es auch nicht, dass die Bucks diese immerhin mittelmäßig verteidigen. Gegen ein kreatives Team wie Denver um Nikola Jokic kassierten die Bucks 134 Zähler, weil der Serbe sie wie ein Chirurg sezierte und alle Schwächen im Schema schonungslos ausnutzte.

Gegner treffen den offenen Dreier nicht

Warum die Bucks dennoch ein solch herausragendes Defensiv-Rating unter Prunty haben, lässt sich teilweise mit der gegnerischen Dreierquote begründen. 31,6 Prozent ihrer Distanzwürfe trafen die Gegner Milwaukees in den vergangenen 14 Spielen, das bedeutet Platz zwei in der kompletten Liga.

Das kann einerseits an guten Closeouts liegen, aber auch daran, dass der Gegner seine Triples einfach nicht trifft - diese Werte unterliegen traditionell einer nicht unerheblichen Streuung. Von durchschnittlich 31,6 Dreiern pro Spiel, die Milwaukee zulässt, sind immerhin 13 laut nba.com völlig frei. Die Gegner versenken davon nur 30,8 Prozent, was die Bucks nach Indiana zum glücklichsten Team der Liga macht.

Verlassen kann man sich darauf aber natürlich nicht. Gegen die Nuggets, die astronomische 60 Prozent von draußen trafen, waren 12 Versuche 'wide open', neun davon gingen durch die Reuse.

Bucks-Coach DefRtg Gegn. Zonenpunkte Gegn. Dreier Gegn. 3FG Gegn. offene 3FG Kidd 107,5 44,7 26,1 38,1 42,8 Prunty 101,4 49,6 29,4 31,6 30,8

Verletzungssorgen und Parker-Comeback

Allerdings kämpft Milwaukee auch mit einigen personellen Problemen. Center John Henson fiel einige Spiele aus, dazu ist die Guard-Rotation nach den Verletzungen von Rookie of the Year Malcolm Brogdon und Matthew Dellavedova arg ausgedünnt. So musste Prunty den 40-jährigen Jason Terry häufiger spielen lassen, als ihm lieb ist, auch wenn der Jet im biblischen Alter noch immer in der Lage ist, seine Dreier zu treffen - wie beim OT-Sieg in Toronto, als Terry 14 Punkte markierte und im vierten Viertel sowie der Verlängerung einige wichtige Plays machte.

Außerdem gilt es, Jabari Parker wieder zu integrieren. Der Forward kommt nach seinem zweiten Kreuzbandriss rund 20 Minuten pro Spiel zum Einsatz, zeigt aber schon vielversprechende Ansätze. In bislang acht Spielen legt der Forward 9,1 Punkte und 3,6 Rebounds bei Quoten von 46,8 Prozent aus dem Feld auf.

Noch viel wichtiger ist allerdings, dass er Giannis Antetokounmpo ein wenig entlasten kann. Der Grieche gab zuletzt zu, dass er in den vergangenen Jahren zu viele Minuten gespielt hat und der Coach versucht nun, die Einsatzzeit seiner wichtigsten Spieler ein wenig zu senken. Der MVP-Kandidat fehlte bereits einige Spiele wegen Knieproblemen.

Spieler unter Prunty MIN PTS FG% 3P% REB AST Giannis Antetokounmpo 36,5 25,8 50,4 28,6 10,9 5,8 Eric Bledsoe 30,1 16,9 49,7 38,1 4,0 5,8 Khris Middleton 35,2 20,0 49,0 39,2 5,4 3,4

Akzeptiert Jabari Parker die Bankrolle?

Über die Saison steht Giannis 37,2 Minuten pro Partie auf dem Feld, so viel wie kein anderer Spieler in der Liga, auch die zuletzt starken Eric Bledsoe und Khris Middleton mussten viele Minuten abreißen. Deswegen bastelt Prunty gerade ein wenig an seiner Rotation und ersetzt den Griechen bereits Mitte des ersten und dritten Viertels für längere Pausen durch Parker. Der hat zwar andere Stärken als der All-Star, kann aber zumindest das Scoring aufrechterhalten, auch weil er zumeist mit Bledsoe und Middleton zusammen auf dem Feld steht.

Doch kann das auf Dauer gut gehen? Wird Parker für den Rest der Saison die Rolle als Sixth Man akzeptieren? Der No.2-Pick aus dem Draft 2014 wird im Sommer Restricted Free Agent, es steht also jede Menge Geld für ihn auf dem Spiel. Laut Zach Lowe (ESPN) lehnte Parker im Oktober 2017, als er noch verletzt war, einen Dreijahresvertrag über 54 Millionen Dollar ab. Das deutet darauf hin, dass sich Parker selbst als Franchisespieler sieht, der auch entsprechend bezahlt werden möchte. Ob der ausgetrocknete Markt 2018 aber einen entsprechenden Deal für ihn hergeben wird, ist eine andere Frage.

Noch hält sich Parker zu seiner Bankrolle bedeckt, doch tut er dies auch, wenn die Playoffs anstehen und er noch immer den Edelreservisten geben muss? Die Idealposition für Parker auf der Vier ist mit Antetokounmpo blockiert, für einen Small Forward ist sein Sprungwurf wohl zu wacklig (Karriere: 34,2 Prozent Dreier), um das Spacing der Bucks nicht zu gefährden. Die ideale Kombination ist hier vermutlich noch nicht gefunden.

Neue Forbes-Liste: Das sind die wertvollsten Franchises der NBA © getty 1/31 Das Wirtschaftsmagazin Forbes hat mal wieder ein neues Ranking herausgegeben und den Wert aller 30 NBA-Teams beziffert. Welche ist die wertvollste Franchise der Liga? © getty 2/31 Platz 30: New Orleans Pelicans - 1 Milliarde Dollar © getty 3/31 Platz 29: Memphis Grizzlies - 1,025 Milliarden Dollar © getty 4/31 Platz 28: Charlotte Hornets - 1,05 Milliarden Dollar © getty 5/31 Platz 27: Minnesota Timberwolves - 1,06 Millarden Dollar © getty 6/31 Platz 26: Milwaukee Bucks - 1,075 Milliarden Dollar © getty 7/31 Platz 25: Detroit Pistons - 1,1 Milliarden Dollar © getty 8/31 Platz 24: Denver Nuggets - 1,125 Milliarden Dollar © getty 9/31 Platz 23: Atlanta Hawks - 1,15 Milliarden Dollar © getty 10/31 Platz 22: Indiana Pacers - 1,175 Milliarden Dollar © getty 11/31 Platz 21: Philadelphia 76ers - 1,18 Milliarden Dollar © getty 12/31 Platz 20: Utah Jazz - 1,2 Milliarden Dollar © getty 13/31 Platz 19: Orlando Magic - 1,225 Milliarden Dollar © getty 14/31 Platz 18: Oklahoma City Thunder - 1,25 Milliarden Dollar © getty 15/31 Platz 17: Phoenix Suns - 1,28 Milliarden Dollar © getty 16/31 Platz 16: Portland Trail Blazers - 1,3 Milliarden Dollar © getty 17/31 Platz 15: Cleveland Cavaliers - 1,325 Milliarden Dollar © getty 18/31 Platz 14: Washington Wizards - 1,35 Milliarden Dollar © getty 19/31 Platz 13: Sacramento Kings - 1,375 Milliarden Dollar © getty 20/31 Platz 12: Toronto Raptors - 1,4 Milliarden Dollar © getty 21/31 Platz 11: San Antonio Spurs - 1,55 Milliarden DOllar © getty 22/31 Platz 10: Miami Heat - 1,7 Milliarden Dollar © getty 23/31 Platz 9: Dallas Mavericks - 1,9 Milliarden Dollar © getty 24/31 Platz 8: Los Angeles Clippers - 2,15 Milliarden Dollar © getty 25/31 Platz 7: Houston Rockets - 2,2 Milliarden Dollar © getty 26/31 Platz 6: Brooklyn Nets - 2,3 Milliarden Dollar © getty 27/31 Platz 5: Boston Celtics - 2,5 Milliarden Dollar © getty 28/31 Platz 4: Chicago Bulls - 2,6 Milliarden Dollar © getty 29/31 Platz 3: Golden State Warriors - 3,1 Milliarden Dollar © getty 30/31 Platz 2: Los Angeles Lakers - 3,3 Milliarden Dollar © getty 31/31 Platz 1: New York Knicks - 3,6 Milliarden Dollar

Bucks: Der Kampf um die Playoff-Plätze

Großen Spielraum zum Experimentieren hat Prunty allerdings eigentlich nicht mehr. Das Rennen um die Seeds im Osten ist wahnsinnig eng und hart umkämpft, wie auch der Greek Freak weiß: "Wir haben nichts mehr zu verschenken. Die letzten Saisonspiele sind wahnsinnig wichtig für uns. Wir brauchen eine weitere Serie."

Die Bucks werden sicherlich nach dem Heimvorteil schielen. Auf Platz sechs liegend beträgt der Rückstand auf Washington lediglich 1,5 Spiele, welcher in der Nacht auf Mittwoch verkleinert werden kann, wenn die Bucks in der Hautstadt gastieren (ab 2 Uhr live auf DAZN). Durch die vielen Spiele gegen schlechte Mannschaften warten nun vornehmlich bessere Gegner, es wird also nur noch wenige Geschenke vom "Tank-Bataillon" der Liga geben. Es braucht also noch mehr Auftritte wie den durchaus imposanten Auftritt der Bucks im Air Canade Centre, beim besten Heimteam der Liga (Toronto).

"Es warten harte Gegner auf uns", weiß auch Henson. "In sieben Wochen beginnen die Playoffs, die Zeit des Relaxens ist vorbei, wir müssen nun unsere Top-Form erreichen." Das dürfte nicht zuletzt auch darüber entscheiden, ob Prunty eine langfristige Zukunft als Kidd-Nachfolger in Milwauke hat.