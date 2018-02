NBA Gewinnspiel: Fliegt mit SPOX nach Miami – zockt Euch raus aus der Kälte!

NBA Live Warriors @ Knicks NBA Wizards @ Bucks NBA Rockets @ Clippers NBA 76ers@Cavaliers NBA Raptors @ Wizards NBA Celtics @ Rockets NBA Suns @ Hawks NBA Pistons @ Cavaliers NBA Rockets @ Thunder NBA Rockets @ Bucks NBA Spurs @ Warriors NBA Jazz @ Grizzlies NBA Suns @ Hornets

Der deutsche Winter ist kalt, das Zocken auf dem Freiplatz zumeist unmöglich - eigentlich kein Zustand, wie wir finden! Deswegen veranstaltet SPOX wieder mal einen Trip in die USA. Wer hat Lust, LeBron James und Paul Zipser in Miami zu sehen? Dann findet Ihr hier alle Infos!

Die NBA lädt ins warme Miami ein, und zwar vom 25.-30. März 2018. In diesem Zeitraum könnt Ihr mit dem Webshow-Team das Spiel der Heat gegen die Cleveland Cavaliers und das Spiel gegen die Chicago Bulls in der American Airlines Arena sehen - und im Rahmen des Trips gibt es auch eine VIP-Tour durch die Halle. Die Kosten übernehmen natürlich wir!

Was müsst Ihr tun, um dabei zu sein? Ganz einfach! Ihr postet mit dem Hashtag #miamisaugeil ein Video auf Facebook, in dem Ihr draußen in Shorts Basketball spielt und uns mit Eurem Smartphone die örtliche Temperatur zeigt. Seid kreativ! Nachdem Ihr einen Treffer versenkt habt, schaut Ihr in die Kamera und erklärt uns, warum gerade Ihr es verdient habt, aus der bitteren Kälte an den heißen South Beach in Florida zu reisen!

Wir wählen aus dem Bewerber-Pool die drei Videos mit den meisten Likes aus - Ihr solltet also auch Eure Freunde animieren! Wer Likes kauft, wird von uns aber natürlich nicht berücksichtigt. Der Sieger wird dann aus der Top 3 ausgelost.

Das Gewinner-Video läuft natürlich auch bei Fastbreak - Dein NBA Week Pass! Bis zum 1. März könnt Ihr Videos einschicken - also worauf wartet Ihr noch? LeBron, Paul und Dwyane Wade warten auf Euch!

Alle Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Kurzfristige Änderungen vorbehalten.