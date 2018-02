Umworbener Free Agent: Klay Thompson will immer bei den Golden State Warriors bleiben

NBA All-Star 2018: Rising Stars Challenge NBA All-Star 2018: All-Star Saturday Night NBA All-Star Game 2018 NBA Clippers @ Warriors NBA Timberwolves @ Rockets NBA Magic @ 76ers NBA Spurs @ Cavaliers NBA Warriors @ Knicks NBA Wizards @ Bucks NBA Rockets @ Clippers

Klay Thompson wird im Sommer 2019 Free Agent und gilt schon jetzt als einer der meistumworbenen Spieler. Unter anderem wird den Clippers und Lakers Interesse nachgesagt, zumal Thompson aus Los Angeles stammt. Der Shooting Guard selbst hat aber andere Pläne.

Auf die Frage der San Jose Mercury News, ob er 2019 in Golden State verlängern wollte, entgegnete Thompson "absolut. Die ganze Karriere bei einem Team spielen ist etwas Besonderes. Das haben nur wenige Leute im Profisport überhaupt geschafft, deswegen ist das ein Ziel von mir. Hoffentlich klappt das alles."

Thompson merkte bereits im Sommer an, dass er sich vorstellen könnte, den Warriors einen Discount zu gewähren, wie es Kevin Durant im Sommer ja auch schon tat. Dazu wollte er sich nun nicht äußern, sagte aber: "Das ist noch so weit weg. Alles was ich tun kann, um bei den Warriors zu bleiben, werde ich tun. Es wird passieren, so Gott will. Wenn nicht - darüber denke ich gar nicht nach."

Als die Warriors 2016 Durant verpflichteten, wurde noch angenommen, dass insbesondere Thompson einiges würde opfern müssen, das ist bisher allerdings nicht passiert. Thompson ist am kommenden Wochenende zum vierten Mal beim All-Star Game dabei, seine Effizienz ist besser denn je - derzeit führt er die Liga sogar bei der Dreierquote an (45,5 Prozent).

Dass er in der öffentlichen Wahrnehmung oft nur die vierte Geige der Warriors nach Durant, Stephen Curry und Draymond Green ist, stört ihn dabei nicht im Geringsten: "Die Realisierung, dass man nichts komplett alleine schaffen kann, ist der erste Schritt zum Erfolg", beschrieb Thompson seine Philosophie selbst.