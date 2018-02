NBA News: Awards Show 2018 findet am 25. Juni in Los Angeles statt

NBA All-Star 2018: Rising Stars Challenge NBA All-Star 2018: All-Star Saturday Night NBA All-Star Game 2018 NBA Clippers @ Warriors NBA Timberwolves @ Rockets NBA Magic @ 76ers NBA Spurs @ Cavaliers NBA Warriors @ Knicks NBA Wizards @ Bucks NBA Rockets @ Clippers

Wie schon in der vergangenen Saison werden die besten Spieler der NBA-Saison am 25. Juni, also nach dem Ende der Playoffs, in einer Show geehrt. Am Donnerstag gaben die Liga und der übertragende Sender TNT Ort und Uhrzeit bekannt.

Die 2018 NBA Awards presented by Kia werden am 25. Juni um 9 PM Eastern Time, also am 26. Juni um 3 Uhr deutscher Zeit, live aus dem Barker Hangar in Santa Monica, Kalifornien übertragen. Wie schon im letzten Jahr überträgt TNT die Show.

Dabei werden alle signifikanten Awards der Saison 2017/18 vergeben, darunter der MVP, der Defensive Player of the Year, der Rookie of the Year und auch der Lifetime Achievement Award.

Mit dabei sein werden diverse musikalische Gäste und Stars, zudem wird die "Inside the NBA"-Crew um Ernie Johnson, Charles Barkley, Kenny Smith und Shaquille O'Neal das Event begleiten. Mehr Details dazu werden später bekannt gegeben.

Im vergangenen Jahr wurden bei der Show unter anderem MVP Russell Westbrook, DPOY Draymond Green, ROTY Malcolm Brogdon, Sixth Man Eric Gordon und Lifetime Achievement Award-Gewinner Bill Russell ausgezeichnet.