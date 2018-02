Bogdan Bogdanovic zerlegt Team USA! Team World gewinnt spektakuläre Dunk-Show

NBA All-Star 2018: All-Star Saturday Night NBA All-Star Game 2018 NBA Clippers @ Warriors NBA Timberwolves @ Rockets NBA Magic @ 76ers NBA Spurs @ Cavaliers NBA Warriors @ Knicks NBA Wizards @ Bucks NBA Rockets @ Clippers NBA Lakers @ Heat

Von Defense fehlte wie gewohnte jede Spur, dafür begeisterten Team World und Team USA in der Rising Stars Challenge mit einer eindrucksvollen Dunk-Show. Am Ende ist es Bogdan Bogdanovic, der Team USA mit seinem heißen Händchen von Downtown abschießt. Team World gewinnt mit 155:124 (BOXSCORE).

Den Fans im Staples Center wurde von Beginn an eine gute Show geboten. Während Buddy Hield das Dreierfestival mit zwei Triples in Folge für das Team World einläutete, legten auf der anderen Seite Donovan Mitchell mit einem Alley-Oop über das Backboard spektakulär nach.

Insgesamt fand sich aber Team World etwas besser zurecht. Bereits im ersten Viertel hatte das Team der Internationalen eine 12-Punkte-Führung auf dem Konto. Anschließend bauten sie den Vorsprung angeführt vom brandheißen Bogdan Bogdanovic sogar auf 21 Zähler aus, bevor sich Team USA wieder herankämpfen konnte. Von Defense fehlte dabei wenig überraschend auf beiden Seite jede Spur.

Wirklich besser lief es im weiteren Spielverlauf für Team USA allerdings nicht mehr. Nachdem die Mannen um Jaylen Brown (35 Punkte, 7 Dunks) den Rückstand nochmals verkürzen konnten, legte Team World im dritten Abschnitt wieder einen Zahn zu - und hatten gegen Ende des Durchgangs einen Vorsprung von 30 Zählern vorzuweisen!

Für ein Comeback reichte es anschließend für Team USA nicht mehr, da die Defense in dieser Partie weiterhin keine Rolle spielte. Offenbar hatten sich die US-Amerikaner mit ihrem Schicksal abgefunden, sodass im vierten Viertel erneut die Dunk-Spezialisten das Kommando übernahmen. Mitchell, Brown, Dennis Smith Jr., Joel Embiid oder Jayson Tatum lieferten den Fans eine Augenweide nach der anderen.

Bester Scorer bei Team World war Buddy Hield, der auf 29 Zähler kam. Jamal Murray steuerte 21 Punkte bei, Ben Simmons legte ein Double-Double auf (11 Punkte, 13 Assists). Die MVP-Trophäe erhielt allerdings Bogdanovic, der Team World mit seinen 7 Dreiern (bei 13 Versuchen) auf die Siegerstraße brachte und auf 26 Zähler kam.

Auf der anderen Seite war neben Brown noch Kyle Kuzma mit 20 Punkten bester Mann, Jayson Tatum kam auf 15 Zähler. Ansonsten kam nur noch Collins auf eine zweistellige Punkteausbeute (11), immerhin wusste der Rest des Teams dennoch mit dem beeindruckenden Dunk-Spektakel zu überzeugen.

Die besten Bilder vom All-Star Freitag: MVP? Dieses Mal nicht, Justin © getty 1/21 Der MVP von 2011 gibt sich die Ehre! Beim Celebrity Game 2018 war auch Justin Bieber - neben zahlreichen anderen Stars und Sternchen Hollywoods - wieder mit dabei © getty 2/21 Traditionell startet das Showbusiness Hand in Hand mit der NBA ins All-Star Wochenende. Hier lernen sich Schauspieler Michael B. Jordan und NBA-Legende Jason Williams kennen © getty 3/21 Zu diesem Anlass schnürte sich auch Nate Robinson mal wieder die Schuhe. Vor der Partie wartete ein Interview mit Ex-Kollege Kevin Garnett ... © getty 4/21 ... etwas später zauberte der 33-Jährige dann schließlich auf dem Parkett. © getty 5/21 Der Spaß kam dabei natürlich nie zu kurz: Sei es beim Aufwärmprogramm von Schauspieler Brandon Armstrong ... © getty 6/21 ... oder im Anschluss an die Partie, als Jordan seinen erst 12 Jahre alten Schauspielerkollegen Miles Brown abtransportierte. © getty 7/21 Als Sieger ging übrigens das Team Clippers vom Court, das mit 75:66 gegen das Team Lakers gewann. Die MVP-Trophäe heimste Rapper Quavo ein, der seine Mannschaft mit 19 Punkten zum Sieg führte. © getty 8/21 Anschließend stand das Highlight des Abends auf dem Programm: Die Rising Stars Challenge 2018 © getty 9/21 Mit von der Partie waren für das Team World unter anderem Joel Embiid, Lauri Markkanen oder Bogdan Bogdanovic. © getty 10/21 Die ersten Ausrufezeichen setzte aber das Team USA: John Collins begann das Dunk-Festival mit einem gewaltigen Alley-Oop ... © getty 11/21 ..., der allerdings schon kurz darauf von Donovan Mitchell in den Schatten gestellt wurde. Der Jazz-Rookie legte sich den Spalding übers Backboard selbst auf und hämmerte ihn dann krachend durch die Reuse. Das macht Lust auf den Dunk-Contest! © getty 12/21 Auch Dennis Smith Jr. ... © getty 13/21 ... oder Jaylen Brown ließen sich nicht lumpen und zeigten spektakuläre Dunkings. © getty 14/21 In der Halbzeitpause übernahm dann Jaden Smith das Zepter und bespaßte das Publikum. © getty 15/21 Dieses Spektakel wollten sich offenbar auch Al Horford (l.) und Kyrie Irving (M.) nicht entgehen lassen. Zusätzlich hatten sie noch den ein oder anderen Tipp für Celtics-Rookie Jayson Tatum parat. © getty 16/21 Neben den aktuellen NBA-Stars zeigten sich auch einige Legenden der besten Basketballliga der Welt wie hier Dikembo Mutombo (l.) und natürlich auch andere Prominente wie Schauspieler Andy Garcia (r.) ... © getty 17/21 ... oder Boxer Floyd Mayweather (M.). © getty 18/21 Ob sie genauso viel Spaß hatten wie Joel Embiid? © getty 19/21 Der fegte nämlich mit seinem Team World das Team USA mit 155:124 gnadenlos aus der Halle. Topscorer des Teams war Buddy Hield mit 29 Zählern. © getty 20/21 Bester Mann war aber ohne Zweifel Bogdan Bogdanovic. Der Serbe hämmerte dem Team USA sieben Dreier um die Ohren - und auch zum Dunk-Festival trug er seinen Teil bei. © getty 21/21 Kein Wunder also, dass der Shooting Guard der Sacramento Kings von den Fans am Ende des Abends zum MVP der Rising Stars Challenge gewählt wurde.

Team USA vs. Team World: Die wichtigsten Statistiken

Die zahlreichen weit offenen Dreier wollten von Beginn an für das Team World deutlich besser fallen als beim Gegner. Dank Bogdanovic und Hield hämmerten sie dem Team USA insgesamt 23 Dreier bei 56 Versuchen (41,1 Prozent) um die Ohren. Letztere trafen wiederum nur 27,5 Prozent von Downtown (11/40).

Wie zu erwarten spielte die Defense keine Rolle in der Partie. Beide Mannschaften ließen dem Gegner bereitwillig gewähren. Das ermöglichte einerseits eine nett anzusehende Dunk-Show von allen Beteiligten, andererseits versenkten dadurch beide Teams extrem hochprozentig ihre Würfe aus dem Feld (Team World: 58,7 Prozent, Team USA: 51,9 Prozent).

Auffällig war das gute Ball-Movement auf Seiten von Team World. Einzelaktionen waren eher die Seltenheit, dafür wussten Ben Simmons (13 Assists) und Co. mit teils spektakulären Vorlagen zu überzeugen. So kam Team World insgesamt auf 45 Dimes (Team USA nur 28).

Ein anderes Bild zeigte sich beim Team USA. Die US-Amerikaner verließen sich viel zu sehr auf ihre Qualitäten im One-on-One. Das führte einerseits natürlich zu einigen starken Drives mit eindrucksvollen Dunks - andererseits gehörten aber auch zahlreiche (teils hässliche) Pull-Up-Jumper zur Offense von Team USA. Da abgesehen von Jaylen Brown keiner so richtig in seinen Rhythmus fand, mussten sich die Fans einige Backsteine bieten lassen.

Team USA vs. Team World: Die Stimmen

Bogdan Bogdanovic (Team World): "Ich möchte allen Fans und auch meinen Mitspielern danken. Wir hatten eine Menge Spaß und ich hoffe, den Fans hat es auch gefallen."

Der Star des Spiels

Bogdan Bogdanovic. Obwohl der Serbe nur von der Bank kam, brauchte er nicht lange, um in seinen Rhythmus zu finden. Bereits im zweiten Durchgang sorgte er mit einem Dreierfeuerwerk für den vorentscheidenden Lauf. An das heiße Händchen des 25-Jährigen kam an diesem Abend keiner heran.

Die Aktion des Spiels

Es waren kaum vier Minuten gespielt, da stellte Donovan Mitchell direkt mal unter Beweis, warum er in diesem Jahr als einer der Favoriten im Dunk-Contest gilt. Dank eines Steals in der eigenen Hälfte hatte der Jazz-Rookie freie Bahn Richtung Korb. Mit einem Lob-Pass übers Backboard legte er sich selbst den Ball auf, um anschließend einen krachenden Alley-Oop durch die Reuse zu hämmern. Das war der spektakuläre Startschuss für das Dunk-Festival der beiden Teams.