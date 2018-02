All-Star Weekend in der NBA: Der Zirkus ist in der Stadt!

NBA All-Star Game 2018 NBA Clippers @ Warriors NBA Timberwolves @ Rockets NBA Magic @ 76ers NBA Spurs @ Cavaliers NBA Warriors @ Knicks NBA Wizards @ Bucks NBA Rockets @ Clippers NBA Lakers @ Heat

Das All-Star Weekend steht an! Welche Spieler sind dabei, wie funktioniert der Modus - und warum könnte Larry Nance Jr. Geschichte schreiben? SPOX präsentiert alle Infos! Die Events sind allesamt bei DAZN zu sehen.

Der neue Modus des All-Star Games

Die Unzufriedenheit war groß nach dem All-Star Game 2017 in New Orleans, nichts Neues, Kritik gab es schon in den Jahren zuvor reichlich - und auch zurecht. Mit 192:182 gewann der Westen das Show-Spiel und schon auf den ersten Blick wurde klar, was das große Problem war: Es wurde keine Defense gespielt, niemand schien die Partie ernst zu nehmen. Dazu bestimmte der Trade von DeMarcus Cousins von den Sacramento Kings zu den New Orleans Pelicans, der im Lauf des Spiels durchsickerte, die Schlagzeilen.

Es musste also etwas passieren und Commissioner Adam Silver scheute sich nicht, Veränderungen vorzunehmen, wie er es auch mit anderen Themen wie dem Draft oder der Resting Policy getan hatte. Das alte Format, bei dem der Westen auf den Osten traf, ist im Prinzip Geschichte. Während des Votings existierte diese Aufteilung zwar noch, doch die Spieler mit den meisten Stimmen aus ihrer Conference, Stephen Curry und LeBron James, durften danach ohne Restriktionen ihre Teams auswählen.

Es ist die große Änderung und sorgte für einen kleinen Hype, da das Konzept an sich eine gute Idee ist. Zwei Kapitäne wählen wie auf dem Freiplatz ihre Teams aus einem Pool der besten Spieler der Welt aus? Das sollte jedem einleuchten und bringt den Basketball zurück auf die Asphalt-Plätze dieser Welt mit rostigen Ketten als Netzen und Unebenheiten wegen Baumwurzeln und dergleichen.

Es ist aber auch noch ein wenig unausgegoren. Die Spieler verhinderten wohl, dass der Wahlprozess der Kapitäne live übertragen wurde. Eine verpasste Chance für die Liga, die so exzellentes Fernsehen hätte produzieren können. Wen wird LeBron als Erstes wählen? Wer muss bis zum Schluss warten? Allein schon für das Thema Trash-Talk hätte eine Live-Übertragung enorm viel bedeutet und nicht zuletzt LeBron forderte, dass die Auslese in Zukunft eben doch gezeigt wird.

Geschichten wird das Spiel aber so oder so schreiben. LeBron spielt erstmals seit dem Trade von Kyrie Irving wieder mit Uncle Drew zusammen. Außerdem stehen mit Kevin Durant und Russell Westbrook zwei echte Rivalen in einem Team. Ob die beiden dann auch noch zusammen auf dem Feld stehen, ist sicherlich eine Sache, auf die man einmal genauer schauen sollte.

Ob die Spieler nun auf einmal Lockdown-Defense spielen? Wohl eher nicht, dennoch ist es ein erstes Aufbrechen von veralteten Strukturen. Obendrein verdoppelte die Liga die Prämie für jeden Spieler, der dem Gewinner-Team angehört. 100.000 Dollar sind zumindest ein nettes Taschengeld für Akteure, die über 20 Millionen pro Jahr verdienen.

So haben LeBron James und Stephen Curry ihre All-Star Teams zusammengestellt © getty 1/26 Die All-Star Teams stehen! In der Nacht zum Freitag haben Stephen Curry und LeBron James die Teams fürs kommende All-Star Spiel gewählt. E voila! © getty 2/26 STARTING FIVE TEAM LEBRON: LeBron James (Cleveland Cavaliers) erhielt die meisten Stimmen überhaupt und hatte daher auch den ersten Pick. Er wählte... © getty 3/26 Kevin Durant (Golden State Warriors) ... © getty 4/26 Anthony Davis (New Orleans Pelicans) ... © getty 5/26 DeMarcus Cousins (New Orleans Pelicans) ... © getty 6/26 ... und Kyrie Irving (Boston Celtics) - es kommt für James also zum Wiedersehen mit seinem früheren Sidekick! © getty 7/26 STARTING FIVE TEAM STEPH: Stephen Curry (Golden State Warriors) bekam die zweitmeisten Stimmen und war daher als Zweites an der Reihe. Er wählte ... © getty 8/26 Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) ... © getty 9/26 DeMar DeRozan (Toronto Raptors) ... © getty 10/26 James Harden (Houston Rockets) ... © getty 11/26 ... und Joel Embiid (Philadelphia 76ers). Auch Steph vertraut also dem Process. Und Shooting. Und da er als Zweiter bei den Startern dran war, durfte Steph bei der Reserve zuerst wählen. © getty 12/26 RESERVE TEAM Steph: Draymond Green (Golden State Warriors) ... © getty 13/26 Jimmy Butler (Minnesota Timberwolves) ... © getty 14/26 Al Horford (Boston Celtics) ... © getty 15/26 Damian Lillard (Portland Trail Blazers) ... © getty 16/26 Kyle Lowry (Toronto Raptors) ... © getty 17/26 Klay Thompson (Golden State Warriors) ... © getty 18/26 ... und Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves). Jede Menge Shooting also für Team Steph, dazu sind drei Warriors in einem Team. Und bei LeBron? © getty 19/26 RESERVE TEAM LEBRON: Russell Westbrook (OKC Thunder) ... © getty 20/26 Victor Oladipo (Indiana Pacers) ... © getty 21/26 John Wall (Washington Wizards) ... © getty 22/26 Bradley Beal (Washington Wizards) ... © getty 23/26 LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs) ... © getty 24/26 Kevin Love (Cleveland Cavaliers) ... © getty 25/26 ... und Kristaps Porzingis (New York Knicks). Wir resümieren: Russ und KD in einem Team, Kyrie und LeBron in einem Team! Das kann ja nur gut gehen! © NBA 26/26 Nun lautet bloß noch die Frage: Who ya got?

Team Steph: Die Teilnehmer am All-Star Game

Starter Reserve Stephen Curry (Golden State Warriors) Damian Lillard (Portland Trail Blazers) James Harden (Houston Rockets) Jimmy Butler (Minnesota Timberwolves) DeMar DeRozan (Toronto Raptors) Draymond Green (Golden State Warriors) Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) Kyle Lowry (Toronto Raptors) Joel Embiid (Philadelphia 76ers) Klay Thompson (Golden State Warriors) Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) Al Horford (Boston Celtics)

Team LeBron: Die Teilnehmer am All-Star Game

Starter Reserve Kyrie Irving (Boston Celtics) LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs) Kevin Durant (Golden State Warriors) Andre Drummond (Detroit Pistons) LeBron James (Cleveland Cavaliers) Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) Anthony Davis (New Orleans Pelicans) Victor Oladipo (Indiana Pacers) Paul George (Oklahoma City Thunder) Bradley Beal (Washington Wizards) Kristaps Porzingis (New York Knicks) Kemba Walker (Charlotte Hornets)

