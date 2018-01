Medien: Mehrere Teams haben Interesse an Knicks-Center Willy Hernangomez

NBA Jazz @ Heat NBA Cavaliers @ Timberwolves NBA Trail Blazers @ Thunder NBA Thunder @ Timberwolves NBA Celtics @ 76ers NBA Cavaliers @ Raptors NBA Warriors @ Bucks NBA Thunder @ Hornets NBA Pelicans @ Knicks NBA Bucks @ Wizards NBA Lakers @ Grizzlies NBA Warriors @ Cavaliers NBA Pelicans @ Celtics NBA Lakers @ Thunder NBA Timberwolves @ Rockets NBA Knicks @ Jazz NBA Thunder @ Cavaliers

Willy Hernangomez ist bei den New York Knicks zuletzt komplett aus der Rotation gefallen. Nun scheinen sich laut ESPN einige Teams mit Anfragen im Big Apple gemeldet haben.

Hernangomez, 23, galt nach seiner Rookie-Saison eigentlich als Baustein der Zukunft für die Knicks - 8,2 Punkte und 7 Rebounds im Schnitt hatte 2016/17 er in lediglich 18 Minuten pro Spiel aufgelegt. Doch in dieser Saison kommt er kaum noch zum Zug. In 13 der letzten 16 Spiele der Knicks wurde er überhaupt nicht eingesetzt.

Bei den Knicks teilen sich derzeit Enes Kanter und Kyle O'Quinn die Minuten auf der Center-Position, dazu steht auch noch Joakim Noah im Kader - und auch Kristaps Porzingis wird ja bisweilen auf der Fünf eingesetzt. Daher gehen die anderen Teams laut dem Bericht davon aus, dass New York vor der Trade Deadline am 8. Februar versuchen wird, einen Big Man loszuwerden. Aufgrund seines Alters dürfte Hernangomez dabei mehr Trade-Wert besitzen als die anderen Center.

Kanter hat derweil unlängst betont, dass er seine Karriere am liebsten bei den Knicks beenden würde. Der Türke war erst im Sommer per Trade aus Oklahoma City gekommen, nun sagte er: "Man merkt, dass man für niemanden sonst spielen will, wenn man bei den Knicks ist. Hier hat man alles, was man braucht. Das hier ist der Ort."

Kanter verfügt in der kommenden Saison über eine Option von 18,4 Millionen Dollar. Er habe aber noch nicht entschieden, ob er diese ziehen wird, sagte Kanter.