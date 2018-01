Mavs-Coach Rick Carlisle kritisiert ESPN-Berichterstattung über LaVar Ball: "Eine Schande"

NBA Cavaliers @ Timberwolves NBA Trail Blazers @ Thunder NBA Thunder @ Timberwolves NBA Celtics @ 76ers NBA Cavaliers @ Raptors NBA Warriors @ Bucks NBA Thunder @ Hornets NBA Pelicans @ Knicks NBA Bucks @ Wizards NBA Lakers @ Grizzlies NBA Warriors @ Cavaliers NBA Pelicans @ Celtics NBA Lakers @ Thunder NBA Timberwolves @ Rockets NBA Knicks @ Jazz NBA Thunder @ Cavaliers NBA Knicks @ Lakers

Der Head Coach der Dallas Mavericks, Rick Carlisle, der gleichzeitig der Vorsitzende der Coaches Association ist, hat die Berichterstattung von ESPN scharf kritisiert. Grund sind die Aussagen von LaVar Ball, der Lakers-Coach Luke Walton angriff.

"Es ist eine Schande", sagte der Coach der Dallas Mavericks über die Berichterstattung von ESPN vor dem Spiel gegen die New York Knicks. Damit meinte er die kritischen Kommentare von LaVar Ball in einem Interview mit ESPN gegenüber Lakers-Coach Luke Walton. Ball hatte gesagt, dass Walton die Kontrolle verloren hätte und dass die Spieler nicht mehr für ihn spielen würden..

"Sie sollten den Coaches den Rücken stärken", meinte Carlisle. "Einen Artikel zu drucken, in dem ein Vater eines Spielers seine Meinung äußert, sorgt für einen Bruch des Vertrauens. Wir hatten ein gutes Verhältnis mit ESPN aufgebaut, aber jetzt sind die Coaches sauer. Luke Walton verdient das nicht." Laut Carlisle mache Walton in L.A. einen guten Job. Eine solche Behandlung hätte der ehemalige Assistent Coach der Golden State Warriors nicht verdient.

"Sie sollten sich ihre Quellen genau anschauen und bewerten, was seriös ist und was nicht. Ansonsten machen sie nur lauten Journalismus, das will ich damit sagen." Auch Walton äußerte sich und erklärte, dass ihm bereits einige Coaches ihre Unterstützung zugesichert hätten.

"Alle haben mir gesagt, dass wir uns auf das Coachen konzentrieren sollen und Meinungen von Eltern und anderen Personen außerhalb der Organisationen ignorieren sollen", sagte Walton. "Unser Team spielt sehr hart und gibt jedes Spiel alles." Die Lakers hatten vor der Partie gegen Atlanta zahlreiche Spiele verloren und stehen derzeit auf dem letzten Platz der Western Conference.