Verletzter Conley: "Fühle mich antwortlich"

Die Memphis Grizzlies haben nun elf Spiele in Serie verloren und zwischenzeitlich auf ihren Head Coach gefeuert. Dabei fehlte einige Zeit der verletzte Mike Conley. Der Point Guard ist sich sicher, dass die Grizzlies nicht so viele Spiele verloren hätten, wenn er fit gewesen wäre.

"Ich weiß, dass wir bei meiner Rückkehr ein völlig anderes Team sein werden", erklärte Conley dem Commercial Appeal. "Es nervt mich, dass ich tatenlos zusehen muss und nichts kontrollieren kann." Der Guard laboriert noch an Problemen mit der Achillessehne und fehlt nun bereits seit neun Spielen, die die Grizzlies allesamt verloren."

"Es ist hart, auf der Bank zu sitzen und zuzusehen, weil ich weiß, dass wir in einer anderen Position wären, wenn ich spielen würde", gab Conley zu. "Ich fühle mich ein wenig verantwortlich für die ganze Sache. Wir sind einfach nicht das Team, welches wir waren."

Unklar ist jedoch weiterhin, wann Conley endlich zurückkehren wird. "Die Ärzte haben mir gesagt, dass die Sehne komplett heilen kann. Ich muss ihr nur Zeit geben", erklärte der Guard seinen Gesundheitszustand. "Früher habe ich die Dinge zu sehr überstürzt. Diesmal will ich klug handeln, was aber frustrierend ist. Ich weiß aber, dass ich der Mannschaft angeschlagen nicht helfen kann."

Conley absolvierte bisher in dieser Spielzeit nur 12 Spiele. In diesen legte er in 31 Minuten 17,1 Punkte und 4,1 Assists auf. Seine Wurfquote von 38,1 Prozent ist jedoch so schlecht wie noch nie in seiner Karriere. Auch seine Dreierquote ist mit nur 31,2 Prozent im Keller.