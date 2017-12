Curry unwiderstehlich – Warriors überrennen Miami

NBA Warriors @ Pelicans NBA Wizards @ Trail Blazers NBA Warriors @ Hornets NBA Rockets @ Jazz NBA Warriors @ Pistons NBA Wizards @ Clippers NBA Celtics @ Pistons NBA Celtics @ Bulls NBA 76ers @ Timberwolves NBA Thunder @ Pacers NBA Lakers @ Cavaliers NBA Spurs @ Rockets

Nach einer ausgeglichen ersten Halbzeit schalten die Golden State Warriors (18-6) im dritten Durchgang mindestens zwei Gänge höher. Vor allem dem starken Stephen Curry haben die Miami Heat (11-12) insgesamt wenig entgegenzusetzen. Die Dubs gewinnen schließlich mit 123:95 (BOXSCORE) - trotz Franchise-Rekord der Heatles.

Der Trip in die American Airlines Arena begann für die Warriors nicht unbedingt vielversprechend. Der amtierende Champion startete extrem kalt in die Partie, im ersten Viertel war es allein ein stark aufgelegter Stephen Curry, der sein Team mit 16 Zählern allein in diesem Abschnitt im Spiel hielt.

Die zwischenzeitliche 8-Punkte-Führung der Heat war dank des Point Guards der Dubs relativ schnell wieder dahin, bis zur Halbzeit (62:60 für GSW) entwickelte sich ein sehr ausgeglichenes Duell auf hohem Niveau mit vielen Führungswechseln.

Davon hatte Curry nach dem Pausentee allerdings ganz offensichtlich genug. In bekannter Warriors-Manier - die Dubs schalten in dieser Saison regelmäßig im dritten Durchgang ein oder zwei Gänge höher - überrannten die Gäste Miami nach allen Regeln der Kunst. Vor allem Curry (insgesamt 30 Punkte, 11/16 FG, 5/9 Dreier) führte die Warriors mit einem 12:2-Lauf in den ersten zwei Minuten des Viertels auf die Siegerstraße.

Kevin Durant steuerte nach einer schwachen ersten Halbzeit insgesamt 24 Zähler sowie 7 Assists bei und so zog Golden State mit einem ganz starken dritten Abschnitt davon (37:17). Das vierte Viertel verkam damit zur ausgedehnten Garbage Time, spannend wurde es nicht mehr.

Klay Thompson steuerte noch 19 Punkte bei, während auf der anderen Seite Goran Dragic zum Topscorer seines Teams avancierte (20 Punkte, 7/10 FG). Unterstützung erhielt "The Dragon" vor allem von Tyler Johnson (13) und Kelly Olynyk von der Bank aus. Der Kanadier kam auf 14 Punkte, 7 Rebounds und 5 Assists, die meisten seiner Punkte erzielte er allerdings in der Garbage Time. Ansonsten blieben die Heatles - vor allem in der zweiten Halbzeit, in der sie nur 30 Prozent aus dem Feld trafen - relativ blass.

Stephen Curry: Das Babyface ist groß geworden © getty 1/25 Das Basketballspielen wurde Stephen Curry in die Wiege gelegt, schließlich war schon sein Vater Dell Curry in der NBA aktiv © getty 2/25 Bereits bei seinem eher unbekannten College-Team, den Davidson Wildcats, war der Point Guard nur schwer zu stoppen. In drei Uni-Jahren legte er im Schnitt aber mehr als 25 Punkte auf © getty 3/25 Auch wenn ihn aufgrund seines schmächtigen Körpers viele eher kritisch sahen, hinderte das die Golden State Warriors nicht daran ihn 2009 an 7. Stelle zu draften © getty 4/25 Dort wurde er mit dem 2011 gedrafteten Klay Thompson zusammengeführt, mit dem er seitdem die Splash Brothers bildet. Logisch, dass ein Spitzname bei dem starken Shooting der beiden nicht lange auf sich warten ließ © getty 5/25 Nach seinem zweiten Platz beim Rookie of the Year Award 2010 war er auch als Sophomore weiter erfolgreich. In seiner zweiten Saison gewann er die NBA Skills Challenge und zeigte, dass mit dem Ball nur wenige so gut umgehen können, wie er © getty 6/25 Doch gleich mehrere Knöchelverletzungen ließen Zweifel an Currys Profisport-Tauglichkeit aufkommen. In der Saison 2011/2012 konnte er nur 26 Spiele bestreiten © getty 7/25 Aber die Warriors glaubten an ihn und Curry unterschrieb eine Rookie-Extension über vier Jahre und 44 Mio. Dollar, die für das Team nicht ohne Risiko war. Doch in der Saison 2012/2013 folgte der endgültige Durchbruch... © getty 8/25 Curry wurde die Ehre zuteil, bei seinem ersten All-Star-Game direkt zu starten. Schnell zog er in der Gunst der NBA-Fans an Point-Guard-Liebling Chris Paul vorbei © getty 9/25 In der Postseason 2013 sorgten die Dubs für Aufsehen, als sie die Spurs um Spielmacher-Legende Tony Parker an den Rand der Niederlage brachten © getty 10/25 Durch seine starken Leistungen in der besten Basketballliga der Welt wurde Curry auch beim Team USA einer der wichtigsten Spieler. Zwar fehlt ihm noch Olympiagold, aber zwei Weltmeistertitel darf er bereits sein Eigen nennen © getty 11/25 Dass Curry der beste Distanzschütze der Association ist, stellte er beim Dreier-Contest 2015 unter Beweis. Mit 286 getroffenen Longballs in der Saison verbesserte er zudem seinen eigenen Rekord © getty 12/25 Im Rennen um den MVP Award setzte sich Curry mit einer bockstarken Saison gegen LeBron James und James Harden durch. Adam Silver überreichte ihm die Trophäe während der Playoffs 2015 © getty 13/25 Auch privat läuft es für den Superstar. 2011 Heiratete er seine langjährige Freundin Ayesha Alexander... © getty 14/25 ... 2012 kam Tochter Riley zur Welt. Und bei einigen Pressekonferenzen stahl ihm das extrovertierte Mädchen mit Leichtigkeit die Show © getty 15/25 Nach einer Saison mit 67 Siegen spielten sich die Warriors 2015 in die Finals, wo es zu einem erbitterten Kampf mit den Cleveland Cavaliers kam © getty 16/25 Am Ende siegte Golden State mit 4-2 und holte die erste Championship seit 40 Jahren nach Oakland. Andre Iguodala, der die Kreise von LeBron James enorm einengte, wurde zum Finals-MVP gekürt - und Curry freute sich mit ihm © getty 17/25 2015/2016 läuft noch besser - zumindest in der Regular Season. Mit einer Bilanz von 73-9 brechen sie den Rekord der legendären 1996er-Bulls © getty 18/25 In dieser Saison hat sich Curry auch noch einmal persönlich verbessert. Er versenkte insgesamt sensationelle 402 Dreier - einsamer Rekord! © getty 19/25 Mit 30,1 Punkten pro Spiel (45,4 Prozent Dreier), 6,7 Assists und 2,1 Steals ist er einfach nicht zu stoppen © getty 20/25 Die Belohnung: Der zweite MVP-Award in Folge! © getty 21/25 In den Playoffs sind die Dubs natürlich der haushohe Favorit. Doch schon in der Conference Finals gegen die Thunder strauchelt das Superteam - gewinnt die Serie aber trotz 1-3-Rückstand in einem Game 7 © getty 22/25 In den Finals kommt es erneut zum Duell mit den Cavs. Zunächst läuft alles nach Plan: Nach 4 Spielen führen die Dubs die Serie scheinbar souverän mit 3-1 © getty 23/25 Doch Cleveland feiert eines der größten Comebacks der NBA-Geschichte und forciert Game 7! Dort entscheidet Kyrie Irving mit seinem Dreier die Championship © getty 24/25 Dies ist die wohl größte Enttäuschung in der bis dahin bilderbuchmäßigen Karriere Currys © getty 25/25 Doch die Dubs rüsten im Sommer 2016 auf und verpflichten sensationell Free Agent Kevin Durant! Doch der ist derzeit verletzt und die Dubs kämpfen vor den Playoffs um den Top Seed mit den Spurs

Miami Heat vs. Golden State Warriors: Die wichtigsten Statistiken

Miami überzeugte in der ersten Halbzeit mit einem starken Inside-Out-Spiel. Einerseits attackierten die Heatles immer wieder die Zone, andererseits strahlten die Schützen auch aus der Distanz Gefahr aus. Dies wiederum verschaffte Miami den nötigen Platz, um direkt unterm Korb zu scoren.

Zwar fanden die Dubs auf der anderen Seite des Courts ebenfalls häufig den Weg zum Ring, allerdings lief für die Gäste von Downtown relativ wenig zusammen (5/16 Dreier, 31,3 Prozent). Deutlich besser präsentierten sich in dieser Hinsicht die Heat. In den ersten 24 Minuten versenkte Miami starke 50 Prozent (9/18) ihrer Dreier. Diese Quote ging im weiteren Spielverlauf allerdings deutlich zurück, da Golden State defensiv einen Zahn zulegte (14/37 Dreier, 37,8 Prozent).

Die Hausherren bauten damit dennoch ihren eigenen Franchise-Rekord aus: In nun 13 Spielen in Folge versenkte Miami mindestens 10 Dreier. Eine ähnliche Serie können aktuell nur die Houston Rockets vorweisen.

Die Bank der Heat war schon in den vergangenen Spielen ein wichtiger Faktor - dies setzte sich gegen Golden State weiter fort. Miamis Reservisten kamen auf starke 43 Zähler. Vor allem in der ersten Halbzeit spielte die Bank stark auf, in zweiten Hälfte standen die Reservisten allerdings nur in der Garbage Time auf dem Parkett. Die Dubs hatten von der Bank aus 38 Punkte vorzuweisen. Shaun Livingston wurde dabei schon Mitte des zweiten Viertels zum Duschen geschickt, nachdem er sich heftig über einen Non-Call beschwert und sogar Stirn an Stirn mit dem Referee diskutiert hatte.

Heat vs. Warriors: Hier geht's zum BOXSCORE!

Der Star des Spiels

Stephen Curry. Kein Frage, der 29-Jährige war der Mann des Spiels. Hielt er sein Team zu Beginn der Partie mit seinem Scoring noch in Schlagdistanz, setzte er nach der Pause zum Todesstoß an. Gegen das heiße Händchen des Splash Brothers hatte Miami einfach nichts entgegenzusetzen.

Der Flop des Spiels

Dion Waiters. Apropos heißes Händchen: Davon war bei Waiters gegen die Warriors absolut nichts zu sehen. Während seine Kollegen eigentlich recht gut trafen, erlebte der Shooting Guard einen gebrauchten Abend. Von seinen 10 Würfen aus dem Feld fand nur 1 den Weg durch die Reuse (0/5 Dreier). Dementsprechend mager war der Blick in das Boxscore (4 Punkte, 2 Assists, 1 Rebound).

Coaching Move des Spiels

Dass die Heat auf Hassan Whiteside (Knieprobleme) verzichten mussten, machte sich gegen den amtierenden Champion mehr als deutlich bemerkbar. Die Warriors suchten immer wieder den Weg zum Ring, einerseits mit zahlreichen Pick & Rolls, andererseits mit starken Cuts abseits des Balles. Dadurch kamen die Dubs auf einige offene Würfe in direkter Ringnähe und dominierten die Zone (58:32 points in the paint). Als Golden State in der zweiten Hälfte zusätzlich in der Defense zulegte, hatte Miami keine Chance mehr.