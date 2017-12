Krimi! Vooch und Fournier erledigen die Knicks

NBA Live Magic @ Knicks NBA Warriors @ Pelicans NBA Wizards @ Trail Blazers NBA Warriors @ Hornets NBA Rockets @ Jazz NBA Warriors @ Pistons NBA Wizards @ Clippers NBA Celtics @ Pistons NBA Celtics @ Bulls NBA 76ers @ Timberwolves NBA Thunder @ Pacers NBA Lakers @ Cavaliers NBA Spurs @ Rockets

Ohne ihre beiden Topscorer Kristaps Porzingis und Tim Hardaway verkaufen sich die New York Knicks zwar gut, am Ende setzen sich die Orlando Magic dank Nikola Vucevic aber doch knapp durch.

New York Knicks (11-11) - Orlando Magic (10-14) 100:105 (BOXSCORE)

Kurz vor dem Spiel gaben die Knicks bekannt, dass Kristaps Porzingis wegen Knöchelproblemen doch ausfallen würde - dazu musste auch noch Tim Hardaway pausieren. Dementsprechend schwach präsentierte sich New York zu Beginn des Spiels und wurde im ersten Viertel nahezu überrannt - bereits nach rund sieben Minuten war Orlando mit 17 Punkten vorne, weil die Knicks gerade defensiv völlig überfordert waren. Erst die Einwechslung von Rookie Frank Ntilikina brachte etwas frischen Wind, sodass es nach dem ersten Viertel 36:25 für Orlando stand.

Die Knicks ergaben sich aber nicht in ihr Schicksal - im Gegenteil. Angeführt insbesondere vom starken Enes Kanter (18 Punkte, 16 Rebounds) bisschen sich die Gastgeber in die Partie und verkürzten dank eines 4-Point-Plays von Doug McDermott kurz vor der Pause auf nur noch 3 Zähler Rückstand. Und sie nahmen den Spirit mit. Orlando schaffte es nie, sie abzuschütteln, obwohl die Magic die meiste Zeit über in Führung lagen. Gerade von Downtown fehlte das Wurfglück (6/28 3FG) und so blieb das Spiel bis in die Schlussphase spannend.

Im vierten Viertel hatte Nikola Vucevic dann genug gesehen. Der Montenegriner legte einige überragende Minuten hin und führte Orlando fast im Alleingang zur 10-Punkte-Führung, die eigentlich hätte reichen sollen. New York verkürzte aber erneut und 36 Sekunden vor Schluss waren es wieder nur 6 Punkte bei Ballbesitz Knicks, dann netzte Jarrett Jack einen Dreier. Evan Fournier traf zwei Freebies, Jack antwortete per Layup - noch 16,7 Sekunden. Wieder blieb Fournier cool, Michael Beasley traf für 2, doch nun waren es nur noch 4 Sekunden. Mit seinen Punkten 33 und 34 war es dann Vucevic, der mit zwei Freiwürfen endgültig die Entscheidung brachte.

Der Center beendete die Partie mit einer durch und durch beeindruckenden Statline (34, dazu 12 Rebounds, 3 Assists und 2 Blocks, 13/19 FG), da fiel es auch nicht so stark ins Gewicht, dass Aaron Gordon (10 Punkte, 3/11 FG) einen gebrauchten Tag erwischte. Stark waren bei den Magic außerdem Fournier (20), Jonathon Simmons (16) und Elfrid Payton (15). Knicks-Topscorer war Beasley mit 21 Zählern, Lee kam auf 19.

