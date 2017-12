Krimi in Oklahoma City! Thunder schlagen die Rockets - dank Russell Westbrook

NBA Jazz @ Nuggets NBA Raptors @ Thunder NBA Rockets @ Celtics NBA Rockets @ Wizards NBA Cavaliers @ Jazz NBA Bulls @ Wizards NBA Bucks @ Raptors NBA Spurs @ Knicks NBA Cavaliers @ Celtics NBA Warriors @ Rockets NBA Timberwolves @ Celtics NBA Warriors @ Clippers NBA Jazz @ Heat

Die gute Form der Oklahoma City Thunder (19-15) hält auch über Weihnachten an. Dank des dominanten Auftritts von Russell Westbrook besiegen die Thunder die Houston Rockets (25-7) mit 112:107 (BOXSCORE). Das elektrisierende Duell mit James Harden entscheidet Westbrook damit ganz knapp für sich.

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge konnten sich die Rockets sicherlich eine leichtere Aufgabe vorstellen, als an Weihnachten gegen die aufstrebenden Thunder antreten zu müssen - vor allem, da Chris Paul aufgrund von Leistenproblemen passen musste. Die Anfangsminuten bestätigten die Vermutung, dass es ein heißer Kampf für das bisher beste Team der NBA werden würde.

Oklahoma City startete furios in die Partie. Russell Westbrook kämpfte zwar zu Beginn mit seinem Wurf (0/6 FG im ersten Viertel) verteilte allerdings in kürzester Zeit 5 Assists. Von denen profitierte vor allem Steven Adams, der seine Farben früh in Führung brachte.

Auf der anderen Seite hielt vor allem Trevor Ariza dagegen (12 Zähler im ersten Abschnitt) und so entwickelte sich bis zum Pausentee (58:57 für OKC) ein ausgeglichenes Spiel mit teilweise extrem hoher Pace. Anschließend fanden Westbrook und James Harden endlich zu ihrem Spiel.

Die beiden Guards hämmerten sich gegenseitig die Punkte um die Ohren, entscheidend absetzen konnte sich dabei allerdings kein Team. Erst knapp sechs Minuten vor Schluss erspielten sich die Thunder einen kleinen Vorsprung, nach dem Hack-a-Roberson der Gäste war auch dieser jedoch relativ schnell dahin.

In einer wilden Schlussphase behielt Oklahoma City schließlich die Oberhand. Houston ließ durch überhastete Abschlüsse einige Möglichkeiten liegen, knapp 30 Sekunden vor Schluss blockte Roberson einen Dreierversuch von Harden. In der Transition sorgte OKC für eine 5-Punkte-Führung, nach einem Steal von Roberson im letzten Angriff der Rockets war die Partie endgültig entschieden.

Damit konnte auch "The Beard" mit 29 Punkten, 14 Assists und 8 Rebounds die dritte Niederlage in Folge für Houston nicht verhindern. Trevor Ariza und Eric Gordon steuerten je 20 Zähler bei. Auf Seiten der Thunder war Westbrook der überragende Mann. Mit 31 Punkten, 11 Assists sowie 6 Rebounds führte er sein Team zum Sieg.

Einen großen Anteil daran hatten auch Paul George (24 Punkte, 5 Rebounds, 4 Assists, 8/14 FG), Carmelo Anthony (20 Punkte) und Steven Adams mit einem Double-Double (15 Punkte, 10 Rebounds). Oklahoma City feierte damit den bereits fünften Sieg in Serie und bestätigte die zuletzt gute Form.

Christmas ist T-Mac-Time © getty 1/20 Platz 19: Tiny Archibald (Kansas City Kings) mit 39 Punkten im Jahr 1975 gegen die Phoenix Suns © getty 2/20 Platz 19: Monta Ellis (Golden State Warriors) mit 39 Punkten im Jahr 2010 gegen die Portland Trail Blazers © getty 3/20 Platz 16: Bob Boozer (Chicago Bulls) mit 40 Punkten im Jahr 1966 gegen die New York Knicks © getty 4/20 Platz 16: Walt Bellamy (New York Knicks) mit 40 Punkten im Jahr 1971 gegen die Buffalo Braves © getty 5/20 Platz 16: Dwyane Wade (Miami Heat) mit 40 Punkten im Jahr 2006 gegen die Los Angeles Lakers © getty 6/20 Platz 13: Billy Cunningham (Philadelphia 76ers) mit 41 Punkten im Jahr 1969 gegen die Baltimore Bullets © getty 7/20 Platz 13: Tracy McGrady (Orlando Magic) mit 41 Punkten im Jahr 2003 gegen die Cleveland Cavaliers © getty 8/20 Platz 13: Brandon Roy (Portland Trail Blazers) mit 41 Punkten im Jahr 2009 gegen die Denver Nuggets © getty 9/20 Platz 10: Bob Love (Chicago Bulls) mit 42 Punkten im Jahr 1970 gegen die Baltimore Bullets © getty 10/20 Platz 10: Michael Jordan (Chicago Bulls) mit 42 Punkten im Jahr 1992 gegen die New York Knicks © getty 11/20 Platz 10: Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) mit 42 Punkten im Jahr 2004 gegen die Miami Heat © getty 12/20 Platz 8: Don Ohl (Baltimore Bullets) mit 43 Punkten im Jahr 1966 gegen die Detroit Pistons © getty 13/20 Platz 8: Tracy McGrady (Orlando Magic) mit 43 Punkten im Jahr 2000 gegen die Indiana Pacers © getty 14/20 Platz 6: Jerry West (Los Angeles Lakers) mit 44 Punkten im Jahr 1965 gegen die Detroit Pistons © getty 15/20 Platz 6: Kevin Durant (Oklahoma City Thunder) mit 44 Punkten im Jahr 2010 gegen die Denver Nuggets © getty 16/20 Platz 5: Dominique Wilkins (Atlanta Hawks) mit 45 Punkten im Jahr 1987 gegen die Boston Celtics © getty 17/20 Platz 4: Tracy McGrady (Orlando Magic) mit 46 Punkten im Jahr 2004 gegen die Detroit Pistons © getty 18/20 Platz 3: Jerry West (Los Angeles Lakers) mit 47 Punkten im Jahr 1963 gegen die New York Knicks © getty 19/20 Platz 2: Rick Barry (San Francisco Warriors) mit 50 Punkten im Jahr 1966 gegen die Cincinnati Royals © getty 20/20 Platz 1: Bernard King (New York Knicks) mit 60 Punkten im Jahr 1984 gegen die New Jersey Nets

Oklahoma City Thunder vs. Houston Rockets: Die Stimmen zum Spiel

James Harden (Rockets): "Sie haben wichtige Würfe getroffen. Trotzdem hatten wir die Chance, zu gewinnen. Wir haben sie nur nicht genutzt und haben es auch nicht geschafft, Stops zu generieren."

Russell Westbrook (Thunder): "Mein Job ist es, ihnen (Anthony und George) das Leben zu erleichtern."

Oklahoma City Thunder vs. Houston Rockets: Die wichtigsten Statistiken

Mit den Thunder und Rockets standen zwei extrem aggressive Verteidigungen auf dem Parkett. Die beiden Teams führen die Association in Sachen Steals pro Spiel an und zeigten auch im direkten Duell warum. Auf beiden Seiten erzwangen die Defenses einige Fehler, besonders OKC konnte daraus mit guter Transition Kapital schlagen und viele Fastbreak-Punkte erzielen (20:9 für OKC).

Nach den ersten 24 Minute hatte Houston fast doppelt so viele Freiwürfe auf dem Konto wie die Gastgeber. Das war der Nachteil der aggressiven Verteidigung der Thunder. Nicht nur einmal - um genau zu sein ganze fünf Mal (!) - kam Oklahoma City dem Gegenspieler beim Closeout zu Nahe, sodass der Schütze der Rockets beim Dreierversuche gefoult wurde. Houston nutzte die zahlreichen Freebies gnadenlos aus (25/31 FT).

Die Rockets drückten fast doppelt so oft aus der Distanz ab wie Oklahoma City. Von den 39 Versuchen landeten allerdings nur 12 im Korb (32,4 Prozent). Dagegen präsentierten sich die Thunder an diesem Abend extrem zielsicher und versenkten 44,4 Prozent ihrer Dreier (8/18). Das passte zur insgesamt hervorragenden Wurfquote der Hausherren (54,4 Prozent aus dem Feld, Houston nur 43,2 Prozent).

Ohne den verletzten Chris Paul rückte Eric Gordon erneut in die Starting Five. Diese Umstellung hinterließ wiederum ein großes Loch auf der Bank der Rockets. Head Coach Mike D'Antoni setzte auf eine kleine Rotation mit gerade einmal acht Spielern. Von den Reservisten kam dabei allerdings so gut wie keine Entlastung.

Thunder vs. Rockets: Hier geht's zum BOXSCORE!

Oklahoma City Thunder vs. Houston Rockets: Die Stimmen

Russell Westbrook (Thunder): "Jeden Abend verteidigen uns die Teams unterschiedlich. Wenn wir das durchschaut haben und erkennen, wie die Teams uns verteidigen, müssen wir Wege finden, das Spiel für [George und Anthony] leichter zu machen - und das ist meine Aufgabe."

James Harden (Rockets): "Ihnen gebührt Lob. Sie haben die wichtigen Würfe getroffen. Wir hatten ebenfalls unsere Möglichkeiten, konnten sie aber nicht nutzen. Außerdem haben wir keine Stops hinbekommen, als wir es brauchten."

Der Star des Spiels

Russell Westbrook. Der Point Guard ließ sich von seinen anfänglichen Problemen absolut nicht beunruhigen. Nach der Halbzeitpause kam Westbrook extrem heiß zurück aufs Parkett und verwandelte im dritten Viertel 5 von 5 aus dem Feld. Einerseits fiel nun endlich sein Jumper, andererseits penetrierte er ganz stark durch die Defense der Rockets und kam zu spektakulären Abschlüssen in Ringnähe. Zudem überzeugte der 29-Jährige mit seiner Defense und dem Auge für den Mitspieler.

Der Flop des Spiels

Nene. Der Brasilianer erwischte einen rabenschwarzen Abend. Von der Bank kommend konnte der Big Man keinerlei Akzente setzen. Nur 2 seiner 7 Versuche aus dem Feld fanden den Weg durch die Reuse, dadurch schien sein Selbstvertrauen etwas angekratzt. In einigen Aktionen passte er trotz einer relativ offenen Zone lieber zum Mitspieler als selbst zu scoren. So kam Nene nur auf 6 Punkte und 3 Rebounds und stand nur 14 Minuten auf dem Parkett.

Coaching Move des Spiels

Auf dem ersten Blick ins Boxscore lässt es sich nicht unbedingt erkennen, aber James Harden hatte lange Zeit große Probleme - zumindest mit seinem Wurf. OKC schickte viele verschiedene Verteidiger ins Duell mit "The Beard", vor allem Andre Roberson und PG13 machten einen sehr guten Job im Eins-gegen-Eins. Bei einem Pick & Roll wurde Harden oftmals sofort gedoppelt. Zwar versenkte Harden deshalb in der ersten Halbzeit nur 1 seiner 8 Versuche aus dem Feld, der Offense der Rockets drückte er dennoch seinen Stempel auf. Trotz der aggressiven Double-Teams fand der Guard immer wieder eine Lücke, um die Mitspieler zu bedienen. Vor allem Clint Capela profitierte mit weit offenen Dunks von den 14 Assists Hardens.