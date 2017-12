Defense! Kevin Durant und die Warriors stellen LeBron James und die Cavs kalt

NBA Jazz @ Nuggets NBA Raptors @ Thunder NBA Rockets @ Celtics NBA Rockets @ Wizards NBA Cavaliers @ Jazz NBA Bulls @ Wizards NBA Bucks @ Raptors NBA Spurs @ Knicks NBA Cavaliers @ Celtics NBA Warriors @ Rockets NBA Timberwolves @ Celtics NBA Warriors @ Clippers NBA Jazz @ Heat

Die Revanche ist ausgeblieben! Die Golden State Warriors (27-7) haben das erste Finals-Rematch der Saison gegen die Cleveland Cavaliers (24-10) auch ohne Stephen Curry gewonnen. Beim 99:92 macht vor allem die Defense den Unterschied.

Beiden Teams fehlten in Stephen Curry und Isaiah Thomas die Point Guards, bei den Warriors stand aber immerhin Draymond Green wieder zur Verfügung und angesichts der Vorgeschichte stand für beide Teams natürlich auch so wieder viel auf dem Spiel. Das sah man dem Spiel auch vom Start weg an. Es ging hoch her und bereits in den ersten sieben Spielminuten kassierten Green und Kevin Durant in einer hitzigen Atmosphäre für Meckern technische Fouls.

Die Cavaliers erwischten insofern den leicht besseren Start, allerdings kassierten sie gleich drei ärgerliche Transition-Dreier von Klay Thompson und nahmen daher nur eine 4-Punkte-Führung mit ins zweite Viertel. Diese schmolz bei LeBron James' erster Pause dann umgehend, drei Minuten vor der Halbzeit brachte Durant die Gastgeber per Dreier erstmals in Führung. Die Warriors verteidigten nun stellenweise überragend und zwangen Cleveland immer wieder zu miesen Würfen. Mit 46:44 ging es in die Pause.

Danach ging es ähnlich weiter - die Warriors waren das bessere Team, aber absetzen konnten sie sich auch nicht wirklich, da die Offense lange nicht so flüssig lief wie gewohnt. Während James Probleme hatte, hielt Kevin Love die Cavaliers irgendwie immer in Schlagdistanz - Golden State führte daher mit nur 4 Punkten vor dem letzten Viertel. Dort verpassten die Dubs es dann aber auch zunächst wieder, den Sack zuzumachen.

Zwischenzeitlich waren die Dubs auf 9 weg, bei noch 1:50 Minuten auf der Uhr glich James die Partie aber erneut aus. Thompson traf einen Dreier, dann übersahen die Refs bei aufeinanderfolgenden Possessions Durant-Fouls gegen James. Den Cavs blieben nur absichtliche Fouls, Thompson gab sich an der Linie dann aber keine Blöße und brachte den Sieg nach Hause.

Für den Shooting Guard waren dies die Punkte 23 und 24, besser war bei den Dubs nur Durant, der auf 25 Punkte, 7 Rebounds und starke 5 Blocks kam. Green lieferte dazu mit 12 Punkten, 12 Rebounds und 11 Assists ein Triple-Double. Bei Cleveland war Love mit 31 Punkten und 18 Rebounds der produktivste Spieler, James kam auf 20 Punkte, 6 Rebounds und 6 Assists, aber auch 7 Turnover.

Christmas Games: Die verrücktesten Zahlen und Fakten © getty 1/16 Die Christmas Games stehen vor der Tür. SPOX zeigt einen bunten Salat aus verrückten Zahlen rund um die beste Zeit der Regular Season! © getty 2/16 395/16: Kobe Bryant erzielte in seinen 16 Christmas Games insgesamt 395 Punkte - Bestwert © getty 3/16 301/76: Lebron James und Dwyane Wade haben beide 301 Punkte und 76 Assists in Christmas Games erzielt. In beiden Kategorien stehen sie damit auf Rang drei © getty 4/16 60: Bernard King erzielte 1984 im Spiel gegen die New Jersey Nets 60 Punkte. Der Rekord für die meisten Punkte in einem Christmas Game wurde bis heute nicht gebrochen © getty 5/16 52: Die New York Knicks werden ihr 52. Christmas Game absolvieren. Kein Team hat mehr Spiele auf seinem Konto © getty 6/16 50: Mit James Harden, Bradley Beal und LeBron James werden drei Spieler mit dabei sein, die in dieser Saison bereits mehr als 50 Punkte erzielt haben © getty 7/16 44: Noch im Trikot der Thunder schenkte Kevin Durant den Nuggets 44 Punkte ein. Bestwert unter den Aktiven © getty 8/16 37: So viele Internationals aus insgesamt 23 Ländern werden an Weihnachten dabei sein. Die Boston Celtics haben mit insgesamt sechs Intenationals die meisten in ihrem Roster. Einer davon: Daniel Theis © getty 9/16 33,2: Carmelo Anthony erzielte in seinen fünf Spielen durchschnittlich 33,2 Punkte. Kein Spieler, der mindesten vier Mal an Weihnachten ran musste, toppt diesen Wert © getty 10/16 29: Für Eric Gordon wird das Spiel gegen die Thunder ein ganz besonderes. Er wird hoffen, dass er seinen 29. Geburtstag mit einem Sieg feiern kann © getty 11/16 22: Die L.A. Lakers und die New York Knicks teilen sich die meisten Siege am Christmas Day. Beide Teams konnten bisher 22 Siege einfahren © getty 12/16 16: So viele Jahre mussten die Fans der Philadelphia 76ers warten, um ihr Team zum ersten Mal auch an Weihnachten unterstützen zu können © getty 13/16 13: Mit den Celtcis, Cavs und Rockets haben bereits drei Mannschaften - in den ersten 30 Spielen - 13 Spiele in Folge gewonnen. Zu so einer Konstellation kam es noch nie zuvor © getty 14/16 10: Dwyane Wade konnte bereits 10 Christmas Games gewinnen und ist damit der All-Time-Rekordhalter © getty 15/16 3: Cleveland und die Golden State Warriors werden die ersten Teams sein, die dreimal in Folge an Weihnachten gegeneinander spielen, seit den Duellen zwischen den Lakers und den Miami Heat in den Jahren 2004-06 © getty 16/16 1: Die Boston Celtics werden gegen die Washington Wizards ihr erstes Heimspiel an Weihnachten bestreiten. In den 30 Spielen zuvor fanden zwei auf neutralem Boden statt, während die Celtics für die restlichen Spiele auswärts ran mussten

Golden State Warriors vs. Cleveland Cavaliers: Die wichtigsten Statistiken

Das erste Viertel seines Teams dürfte Dubs-Coach Steve Kerr wahnsinnig gemacht haben - so unkonzentriert und undiszipliniert agierten die Warriors in der Offense. 7 Ballverluste sind per se schon unentschuldbar, dazu schenkten Durant und Green den Cavs auch noch mit Gemecker Extra-Punkte in Form von Freiwürfen. Gerade Durant übertrieb es völlig und hätte eigentlich bereits im ersten Viertel sein zweites Technical kassieren können - vielleicht sogar müssen.

Gerettet wurden die Dubs in dieser Phase dadurch, dass die Cavs mal wieder Probleme mit der Transition-Defense hatten und bei Fastbreak-Chancen der Warriors einige Male den Überblick verloren - so stand Thompson mehrere Male komplett blank und bestrafte dies natürlich eiskalt. Insgesamt kamen die Warriors auf 33 Fastbreak-Punkte im Vergleich zu lediglich 9 von den Cavs. Auch LeBron fiel mehrfach negativ dadurch auf, dass er in Transition lediglich zurücktrabte, ohne ordentlich zu verteidigen.

Cleveland wiederum tat sich offensiv noch schwerer. Den Dreier trafen sie gut (8/19 zur Pause), insgesamt brachten sie es bis zum Pausentee aber nur auf 28,6 Prozent aus dem Feld - gerade am Ring machten Durant, Green und auch Bell ihnen das Leben schwer. Zudem kam James als Playmaker kaum zur Geltung und kam in der ersten Hälfte nur auf einen einzigen Assist.

Früher galten die Warriors als das Team, das nur vom Dreier abhängig ist. Aber in dieser Partie schafften die Cavs ein Kuriosum: Sie trafen 15 ihrer 36 Dreier - aber bloß 13 von 52 aus dem Zweipunkteland. So einseitig sieht man das dann auch selten.

Warriors vs. Cavs: Hier geht's zum BOXSCORE!

Golden State Warriors vs. Cleveland Cavaliers: Die Stimmen

Kevin Durant (Warriors): "Es war heute einfach so viel Freude in der Arena, weil Weihnachten ist. Davon haben wir uns anstecken lassen."

LeBron James (Cavs) über KD: "Er hatte heute fünf Blocks. Er hat nicht nur einen großartigen Job gemacht, indem er das individuelle Matchup angenommen hat, sondern er hat auch noch den Ring verteidigt."

Der Star des Spiels

Kevin Durant. Was war das für eine Defense, die Durant über weite Strecken zeigte! Zwar hatte er in den Schlussminuten zweimal ganz klar Glück und hätte eigentlich Fouls kassieren sollen, aber überwiegend beschützte er den Ring ziemlich überragend und kam daher ja auch auf stolze 5 Blocks. Mit KD, Green und Bell auf dem Court müssen sich die Dubs über Athletik, Länge und Rim-Protection keine Sorgen machen.

Der Flop des Spiels

Bei den Cavs entsprachen einige Spieler nicht den eigenen Standards, auch über LeBron ließe sich dies sagen, aber niemand enttäuschte so wie J.R. Smith - der Shooting Guard war in seinen 30:55 Minuten komplett unsichtbar. Ganze 2 Punkte (0/5 FG) brachte Smith zustande und verlor auch in der Defense teilweise seinen Gegenspieler aus den Augen.

Die NBA live bei SPOX! Alle Spiele im LIVESTREAM-Kalender!

Coaching Move des Spiels

Bei den Warriors stand Zaza Pachulia nach seiner Verletzung zwar wieder zur Verfügung, Kerr beließ aber trotzdem Jordan Bell in der Starting Five - wohl auch deshalb, weil er sehen wollte, wie sich der Zweitrundenpick in diesem so wichtigen Duell schlagen würde. Die Erkenntnis: Ziemlich gut! Bell war defensiv voll auf der Höhe und switchte alles, vorne gefiel er mit ein paar feinen Pässen und brachte seine Athletik gut ein. Er könnte so bei einer möglichen Neuauflage in den Finals tatsächlich wichtige Minuten übernehmen. Zur Erinnerung: Die Warriors bekamen diesen Pick für ein wenig Geld aus Chicago.