Handbruch: Nance fällt aus

Die Niederlage bei den Portland Trail Blazers kam die Los Angeles Lakers doppelt teuer zu stehen: Im dritten Viertel hat sich Larry Nance einen Bruch der linken Hand zugezogen.

Eine Röntgen-Untersuchung nach dem Spiel ergab, dass Nance sich den zweiten Metakarpal-Knochen in der linken Hand gebrochen hat. Wie lange er damit ausfallen wird, ist noch unklar - Lakers-Coach Luke Walton kündigte an, dass weitere Tests am Freitag etwas mehr Aufschluss geben sollten.

Kurzfristig muss sich der Lakers-Coach aber wohl nach einem neuen Starter auf der Vier umsehen. Der wahrscheinlichste Kandidat dafür ist wohl Julius Randle, der bei den Lakers zuletzt als Sixth Man fungierte. Auch Rookie Kyle Kuzma könnte jedoch eine Chance erhalten.

"Ich habe keine Ahnung, wie lange das dauern wird", sagte Walton. "Wenn wir die Informationen haben, schauen wir weiter. Aber ich glaube fest daran, dass man nicht immer zwingend den nächstbesten Spieler einsetzen muss, sondern auch schauen muss, wie sich das auf die Second Unit und die Starter auswirkt, wenn dort ein anderer steht. Da gibt es viele Variablen und damit müssen wir uns nun befassen."

Nance startete bisher in allen acht Spielen und kam auf 11,1 Punkte und 7,9 Rebounds im Schnitt. Der Forward selbst stand nach dem Spiel keinen Reportern zur Verfügung.