19-Punkte-Comeback! Dubs legen Spurs lahm

Die Golden State Warriors (5-3) haben trotz eines 19-Punkte-Rückstands im ersten Viertel die Partie bei den San Antonio Spurs (4-4) letztlich locker mit 112:92 gewonnen. Dabei konnte die Mannschaft von Steve Kerr einmal mehr auf ihr gutes Shooting vertrauen. Spurs-Coach Popovich flog aus der Halle.

Die Spurs legten los wie die Feuerwehr, die Starting Unit dominierte die Bretter, begingen keine Ballverluste und trafen auch noch ihre Dreier. Die Warriors wirkten überrumpelt und lagen schnell mit 19 Punkten zurück. Erst das Small-Ball-Lineup beendete das Viertel mit einem 11:2-Run, weswegen der Champion wieder im Spiel war (24:33). In der Folge zeigte sich San Antonio nicht mehr so zielsicher aus der Distanz, was auch mit der anziehenden Defense der Dubs zu tun hatte.

Zur Pause lagen nur noch fünf Punkte zwischen den beiden Teams, nach insgesamt 26 Minuten ging Golden State durch einen Dreier von Kevin Durant (24 Punkte, 9/18 FG, 8 Rebounds, 3 Blocks) erstmals im Spiel in Führung (60:57). KD blieb weiter heiß. Hatte er noch seine ersten acht Würfe verworfen, verbuchte er 15 Punkte im dritten Viertel und leitete die endgültige Wende ein.

Zuvor waren es die Splash Brothers, die mit ihrem Shooting den Champion in Schlagdistanz gehalten hatten. Stephen Curry kam auf 21 Punkte (7/13 FG, 3/4 Dreier) und 8 Rebounds, hatte aber eine Schrecksekunde, als Pau Gasol (11 Zähler, 6 Rebounds) dem Guard aufs Knie gefallen war. Der zweifache MVP musste kurz in die Kabine zur Behandlung, dann ging es aber weiter. Klay Thompson war der Topscorer der Warriors mit starken 27 Punkten (11/17 FG, 5/8 Dreier).

Bei San Antonio lief viel über LaMarcus Aldridge, der 24 Zähler (8/22 FG) und 10 Rebounds verbuchte. Allerdings hatten die Dubs ihn nach der Pause wesentlich besser im Griff. Unterstützung bekam LMA von Kyle Anderson, der mit 16 Punkten (5/8 FG), 7 Rebounds und 5 Assists eine sehr effiziente Vorstellung zeigte.

Knapp fünf Minuten vor dem Ende echauffierte sich Spurs-Coach Gregg Popovich noch zu sehr über einen Pfiff und holte sich noch seine zwei technischen Fouls ab, weswegen er vorzeitig die Halle verlassen musste. Vier Niederlagen am Stück setzte es für San Antonio zuletzt in der Saison 2014/15.

San Antonio ist das Team der Liga in der Kategorie Offensiv-Rebounds. Das zeigte sich auch gegen die Warriors. Zumeist jagten gleich zwei Spieler der Gastgeber den Abprallern hinterher. Speziell Kyle Anderson konnte die Kerr-Truppe mehrfach überraschen, als er aus der Ecke an den Ring schlich. Durant schlief dabei in einigen Situationen und boxte nicht aus. So hatten die Spurs bereits zur Pause 10 Abpraller am gegnerischen Brett eingesammelt. Nach der Pause passten die Warriors deutlich besser auf und so entschied San Antonio das Duell weniger deutlich als zunächst befürchtet (46:40 Spurs).

Wer nun dachte, dass die Warriors so im Fastbreak Überzahlsituationen schaffen könnte, war schief gewickelt. San Antonio agierte sehr diszipliniert, besetzte in der Defense die Ecken und schenkte Golden State kaum leichte Punkte. Nach zwei Viertel hatten die Warriors nur einen Punkt mehr in Transition erzielt (6:5). Nach dem Wechsel gelang es den Dubs aber doch, zumeist dank Green, schnelle und leichte Punkte zu generieren. So näherte man sich mit 24 Punkten doch noch dem Saisonschnitt (28,3).

Ein Problem der Warriors in den ersten Saisonspielen waren die Turnover. Auch heute gab es einige Unkonzentriertheiten, in denen der Spalding unnötig hergeschenkt wurde. Auf der anderen Seite waren die Spurs auch sehr agil und hatten ihre Hände an zahlreichen Pässen, auch wenn daraus nicht immer ein Steal resultierte. Doch je länger das Spiel dauerte, desto mehr Fehler machten auch die Spurs, vor allem die Second Unit. 11 der 16 Turnover gingen auf das Konto der Bankspieler. Die Warriors hatten insgesamt nur 14 Ballverluste.