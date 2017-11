Okafor: "Umgang mit mir ist nicht richtig"

NBA Cavaliers @ 76ers NBA Wizards @ Timberwolves NBA Grizzlies @ Spurs NBA 76ers @ Celtics NBA Timberwolves @ Thunder NBA Clippers @ Mavericks NBA Magic @ Knicks NBA Warriors @ Pelicans NBA Wizards @ Trail Blazers NBA Warriors @ Hornets NBA Rockets @ Jazz NBA Wizards @ Clippers NBA Celtics @ Pistons

Jahlil Okafor steht bei den Philadelphia 76ers auf dem Abstellgleis. Darunter leidet der einstige No.3-Pick und wünscht sich, endlich weggeschickt zu werden. Zudem kritisierte er das Business NBA und den Umgang Phillys mit seiner Situation.

Okafor spielt in der Rotation von Coach Brett Brown keine Rolle und gilt als Trade-Kandidat. Bis jetzt ist es aber zu keinem Deal gekommen. Das kritisierte Okafor gegenüber ESPN: "Sie sollten mich irgendwo hinschicken, wo ich wieder eine richtige Chance bekomme. Ich habe alles getan, worum sie mich gebeten haben. Darum wünsche ich mir einen Trade oder einen Buyout. Ich hoffe, es ergibt sich etwas - und zwar möglichst schnell."

Zuletzt durfte der Big Man nicht mal in der Garbage Time ran, obwohl die Fans der Sixers ihn mit Sprechchören forderten. Bisher kam er nur auf zwei Einsätze und insgesamt 25 Minuten. "Es ist mein drittes Jahr in der NBA", erklärte er. "Und ich weiß, dass die NBA ein Business ist - ob ein faires oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich habe mit vielen anderen Spielern und Verantwortlichen in der Liga gesprochen und alle haben mir gesagt, dass es nicht richtig ist, wie mit mir umgegangen wird."

GM Bryan Colangelo sagte gegenüber ESPN zur Okafor-Situation: "Wir schätzen den Einsatz, den Okafor für uns zeigt. Und auch, wenn er sich zuletzt frustriert gezeigt hat, wartet er geduldig auf seine Chance, zu spielen. Ich werde weiterhin nach Wegen suchen, um sie Situation für alle zu lösen."