Medien: Millsap drohen 3 Monate Pause

Das wäre ein herber Rückschlag für die Denver Nuggets: Der an der Hand verletzte Power Forward Paul Millsap könnte dem Team bis zu drei Monate fehlen.

Millsap hatte sich im Spiel gegen die Lakers (in der Nacht auf Montag) am Handgelenk verletzt. Nun berichten unter anderem The Vertical und ESPN, dass er sich einen Bänderriss im Gelenk zugezogen hat.

Dies würde wohl eine Operation zur Folge haben, die wiederum eine bis zu dreimonatige Ausfallzeit nach sich ziehen würde.

Millsap unterschrieb erst im Sommer als Free Agent bei den Nuggets und bildet zusammen mit Nikola Jokic ein gefürchtetes Frontcourt-Duo. Der 32-Jährige legt bis dato 16 Punkte und 6,3 Rebounds im Schnitt auf. Die Nuggets stehen mit einer 10-7-Bilanz auf Platz 6 im Westen.