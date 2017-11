Baldiges Comeback? IT läuft Full-Court-Drills

NBA Wizards @ Bucks NBA Bulls @ Lakers NBA Warriors @ Thunder NBA Bulls @ Warriors NBA Pelicans @ Warriors NBA Suns @ Timberwolves NBA Cavaliers @ 76ers NBA Wizards @ Timberwolves NBA Grizzlies @ Spurs NBA 76ers @ Celtics NBA Timberwolves @ Thunder NBA Magic @ Knicks

Die Cavaliers warten sehnsüchtig auf das Debüt vom verletzten Isaiah Thomas. Dieser trainierte jüngst nahezu voll mit und gab anschließend Updates zu seinem Wohlbefinden.

IT4, der im Sommer per Trade nach Cleveland kam, erholt sich noch von einer Hüft-Verletzung, die er sich in den Playoffs 2017 zugezogen hatte. Seine Reha schreitet aber voran: Am Sonntag machte er beim Training den nächsten Schritt.

Er nahm erstmals an Fünf-gegen-Null-Drills übers ganze Feld teil und musste sich dabei nicht zurückhalten. Anschließend sagte er zu cleveland.com, dass er sich gut fühle und dass dies "der härteste Drill" war, den er seit seiner Verletzung gelaufen ist.

Es gilt aber weiterhin als wahrscheinlich, dass Thomas nicht mehr in diesem Jahr aufs NBA-Parkett zurückkehrt. Die Cavs sind ohnehin enorm vorsichtig bei ihm und wollen nichts riskieren.

Derweil darf sich in den kommenden Spielen Jose Calderon über Minuten freuen. Da neben Thomas auch Derrick Rose und Iman Shumpert verletzt sind, kündigte Coach Tyronn Lue an, vermehrt auf den Veteranen zurückzugreifen, auch als Starter.