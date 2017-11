Sixers: Fultz fällt weitere Wochen aus

NBA Wizards @ Raptors NBA Wizards @ Bucks NBA Bulls @ Lakers NBA Warriors @ Thunder NBA Bulls @ Warriors NBA Pelicans @ Warriors NBA Suns @ Timberwolves NBA Cavaliers @ 76ers NBA Wizards @ Timberwolves NBA Grizzlies @ Spurs NBA 76ers @ Celtics NBA Timberwolves @ Thunder

Markelle Fultz macht mit seiner Schulterverletzung Fortschritte, der No.1-Pick wird aber trotzdem noch eine Weile ausfallen, wie die Philadelphia 76ers am Sonntag bekanntgaben.

Fultz wird noch mindestens zwei oder drei Wochen ausfallen und dann erneut untersucht werden, hieß es in dem Statement. Der Point Guard soll weiter Physiotherapie absolvieren und demnächst wieder einige Basketball-Aktivitäten aufnehmen.

Fultz konnte bisher nur an vier Spielen teilnehmen, in denen ihn die Verletzung aber sichtlich behinderte. Der No.1-Pick kam in diesen Partien bloß auf 33 Prozent aus dem Feld und 50 Prozent von der Freiwurflinie.

Seit dem 29. Oktober haben ihn die Sixers aus dem Verkehr gezogen, um wieder komplett gesund zu werden. Die Verletzung wird als "muskuläres Ungleichgewicht" in der rechten Schulter bezeichnet.

Philadelphia steht aktuell mit einer 8-7-Bilanz auf dem geteilten sechsten Rang in der Eastern Conference.