DeRozan-Gala zu viel für die Wizards

Mit einer Galavorstellung hat DeMar DeRozan seine Toronto Raptors zum Sieg über die Washington Wizards geführt. Für die Kanadier war es bereits der vierte Sieg in Folge. Allerdings fehlte den Gästen auch John Wall.

Toronto Raptors (11-5) - Washington Wizards (9-7) 100:91 (BOXSCORE)

Einige Stunden vor dem Spiel gab Coach Scott Brooks bekannt, dass die Wizards ohne John Wall würden auskommen müssen - der Point Guard hat Probleme mit dem linken Knie und wurde daher von Tim Frazier vertreten. Dadurch wurden die Raptors noch mehr zum Favoriten, zumal das Spiel ja in Kanada stattfand. Bradley Beal allerdings hatte andere Pläne und trat vom Start weg extrem motiviert auf. Allein im ersten Viertel legte der "Real Deal" bereits 12 Punkte auf und stellte Toronto vor große Probleme.

Genau diese Rolle nahm auf der anderen Seite allerdings auch DeMar DeRozan ein, die beiden Shooting Guards lieferten sich im zweiten Viertel ein teilweise spektakuläres Duell. Zur Pause stand Beal bei 23 Zählern, DeRozan bei 22. Da der Raptors-Guard allerdings etwas mehr Unterstützung hatte, führte sein Team mit 60:55.

Die Raptors waren allerdings nie in der Lage, sich so richtig abzusetzen, auch nach der Pause blieb Washington dank Beal, aber auch den nun besser werden Marcin Gortat und Otto Porter in Schlagdistanz. Vor dem letzten Viertel waren es auch nur 3 Punkte Unterschied, es war also alles angerichtet für ein weiteres Duell zwischen den beiden Star-Guards in der Schlussphase.

Doch dazu kam es nicht wirklich. Die Raptors verschärften ihre Defense und so kam Beal auf einmal kaum noch zur Geltung, vor allem Fred VanVleet verdiente sich hier Bestnoten. Nach einem DeRozan-Dreier waren die Raps auf 8 Punkte weg. Porter verkürzte bei eineinhalb Minuten zu gehen noch einmal auf 5, aber VanVleet hatte sofort per Triple die Antwort. Danach besiegelte DeRozan höchstpersönlich die allerletzten Zweifel.

Der All-Star schrieb sich am Ende überragende 33 Punkte (15/26 FG), 8 Rebounds und 6 Assists in den Boxscore. C.J. Miles legte 12 Zähler auf, VanVleet und Kyle Lowry kamen jeweils auf 10, während Jakob Pöltl in 10 Minuten von der Bank solide 5 Punkte und 4 Rebounds lieferte.

Bei den Wizards kam Beal auf 27 Punkte, im vierten Viertel gelang ihm allerdings überhaupt nichts mehr. Porter kam auf 15 Zähler, Gortat lieferte ein Double-Double (12 und 12), Kelly Oubre kam auf 10 Zähler.

